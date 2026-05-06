Паніка в Угорщині: сім'я Орбана почала виїжджати до США, — ЗМІ

Головне питання, чи переїде сам колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан, особливо після того, як програв вибори Петеру Мадяру і Дональд Трамп втратив інтерес до того, що відбувається в Угорщині.

62-річний Віктор Орбан несподівано заявив після програних виборів, що не прийматиме своє місце в парламенті. Замість цього він зосередиться на "реорганізації національного табору". Це викликало в Угорщині припущення: Орбан може переїхати за кордон як приватна особа, можливо, у США, пише Bild.

У Сполучених Штатах Орбан може бути відносно впевнений у підтримці президента США Дональда Трампа. Ідеться не про запрошення на гольф чи вечері, а радше про захист від розслідувань у Європі, якщо докази нецільового використання коштів ЄС його впливовою клікою в Будапешті накопичуватимуться.

У Віктора Орбана, як і раніше, є друзі в Європі. Але є і критики, як-от депутат Європарламенту Даніель Фройнд, який прямо заявив, що Орбан "підірвав верховенство права у своїй власній країні — поки не залишилася лише корумпована мафіозна держава".

Депутат Європарламенту Денніс Радтке взагалі назвав Орбана "шантажистом", стверджуючи, що прем'єр-міністр Угорщини використовував свої зв'язки з Путіним як "канал для перекачування грошей до своєї кишені та кишень своїх друзів і сім'ї".

Наслідки демонстративної близькості Орбана до Кремля були очевидні: його правопопулістська партія "Фідес" здобула лише 52 зі 199 місць на парламентських виборах 12 квітня. Це дало змогу правоцентристській партії "Тиса" Петера Мадьяра отримати дві третини голосів, чого було достатньо для внесення поправок до конституції.

Це означає, що чиновники та інститути, які протягом багатьох років робили Орбана все більш недоторканним, будуть повністю замінені. Ба більше, переможець виборів Мадяр має намір домагатися вступу Угорщини до Європейської прокуратури. Це відомство спеціалізується на розслідуванні шахрайства з субсидіями і митними зборами і, ймовірно, буде переслідувати будь-які ознаки нецільового використання коштів ЄС.

Деякі з мільйонерів Угорщини вже стурбовані і вивели частину своїх статків за кордон. Зять Орбана, Іштван Тіборц, магнат нерухомості, переїхав до США зі своєю сім'єю перед провалом виборів, імовірно, для навчання. Він довгий час вважався одним із найбагатших людей Угорщини.

Угорські журналісти-розслідувачі стверджують, що Орбан запланував цього літа тривалу поїздку до США, і дехто вважає, що він може там і залишитися, виступаючи як "посол" європейських правих.

Однак залишається незрозумілим, чи вважає Трамп, як і раніше, Віктора Орбана корисним союзником. Показовою тому слугує заява, зроблена незабаром після підтвердження поразки Орбана: "Він був моїм другом", — сказав президент США.

