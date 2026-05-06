Паника в Венгрии: семья Орбана начала уезжать в США, — СМИ

Главный вопрос, переедет ли сам бывший премьер-министр Виктор Орбан, особенно после того, как проиграл выборы Петеру Мадьяру и Дональд Трамп потерял интерес к происходящему в Венгрии.

62-летний Виктор Орбан неожиданно заявил после проигранных выборов, что не будет принимать свое место в парламенте. Вместо этого он сосредоточится на "реорганизации национального лагеря". Это вызвало в Венгрии предположения: Орбан может переехать за границу в качестве частного лица, возможно, в США, пишет Bild.

В Соединенных Штатах Орбан может быть относительно уверен в поддержке президента США Дональда Трампа. Речь идет не о приглашениях на гольф или ужины, а скорее о защите от расследований в Европе, если доказательства нецелевого использования средств ЕС его влиятельной кликой в ​​Будапеште будут накапливаться.

У Виктора Орбана по-прежнему есть друзья в Европе. Но есть и критики, такие как депутат Европарламента Даниэль Фройнд, который прямо заявил, что Орбан "подорвал верховенство права в своей собственной стране – пока не осталось лишь коррумпированное мафиозное государство".

Депутат Европарламента Деннис Радтке и вовсе назвал Орбана "шантажистом", утверждая, что премьер-министр Венгрии использовал свои связи с Путиным как "канал для перекачивания денег в свой карман и карманы своих друзей и семьи".

Последствия демонстративной близости Орбана к Кремлю были очевидны: его правопопулистская партия "Фидес" получила всего 52 из 199 мест на парламентских выборах 12 апреля. Это позволило правоцентристской партии "Тиса" Петера Мадьяра получить две трети голосов, чего было достаточно для внесения поправок в конституцию.

Это означает, что чиновники и институты, которые на протяжении многих лет делали Орбана все более неприкасаемым, будут полностью заменены. Более того, победитель выборов Мадьяр намерен добиваться вступления Венгрии в Европейскую прокуратуру. Эта ведомство специализируется на расследовании мошенничества с субсидиями и таможенными пошлинами и, вероятно, будет преследовать любые признаки нецелевого использования средств ЕС.

Некоторые из миллионеров Венгрии уже обеспокоены и вывели часть своего состояния за границу. Зять Орбана, Иштван Тиборц, магнат недвижимости, переехал в США со своей семьей перед провалом выборов, предположительно, для учебы. Он долгое время считался одним из самых богатых людей Венгрии.

Венгерские журналисты-расследователи утверждают, что Орбан запланировал этим летом длительную поездку в США и некоторые считают, что он может там и остаться, выступая в качестве "посла" европейских правых.

Однако остается неясным, считает ли Трамп по-прежнему Виктора Орбана полезным союзником. Показательным тому служит заявление, сделанное вскоре после подтверждения поражения Орбана: "Он был моим другом", — сказал президент США.

