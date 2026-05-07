У Фінляндії главу компанії покарали за обман українців: ввів в оману 18 осіб

Півтора року умовно отримав голова компанії-субпідрядника, що працювала на суднобудівному заводі Meyer's у Турку, за низку злочинів, пов'язаних із трудовою діяльністю.

Йому інкримінували вимагання за обтяжуючих обставин, шахрайство з преміями по страхуванню від нещасних випадків і шахрайство з преміями по пенсійному страхуванню за обтяжуючих обставин. Також йому було призначено трирічну заборону на ведення підприємницької діяльності, повідомляє Yle з посиланням на вердикт окружного суду Варсінайс-Суомі в Південно-Західній Фінляндії.

Як встановило слідство, компанія наймала іноземних робітників, оформивши їх як "легких підприємців" (kevytyrittäjä). Зокрема, в оману було введено 18 українських робітників, які не розуміли, що означає їхній статус.

Керівництво фірми представило схему "легкого підприємництва" як єдиний спосіб роботи і заявило, що така практика є нормальною у Фінляндії. Частина працівників просила укласти трудовий договір, але так його і не отримала.

Відео дня

Співробітникам не виплачували компенсації за понаднормову роботу, премії та компенсацію за відпустку, а також базову заробітну плату. Загальна сума невиплачених зарплат склала близько 60 500 євро. При цьому люди працювали по 10-14 годин, зокрема у свята і вихідні.

На цій схемі компанія заробила 138 800 євро, що суд визнав значним, а злочин загалом — обтяжуючою обставиною.

На своє виправдання в компанії заявили, що не знали нічого про це. Однак суд не повірив роботодавцю і розцінив схему "легкого підприємництва" як навмисний спосіб ухилення від зобов'язань роботодавця.

Суддя також встановив, що роботодавець скористався незнанням іноземними співробітниками фінського ринку праці та їхнім залежним становищем на робочому місці.

Вирок суду може бути оскаржений.

Що таке "легке підприємництво"

Легкий підприємець (kevytyrittäjä) — форма підприємництва у Фінляндії без необхідності реєструвати власну компанію.

Можна сказати, що це — проміжний варіант між найманим працівником та індивідуальним підприємцем, де сервіс бере на себе бухгалтерію та податки, забезпечуючи простоту та відсутність бізнес-ризиків.

Стати легким підприємцем можна швидко і легко, оскільки це не вимагає початкового капіталу або створення компанії.

Такий вид зайнятості підходить фрілансерам, частковим підприємцям і підприємцям-початківцям, пенсіонерам, сезонним працівникам і студентам.

Нагадаємо, Фінляндія знову стала найщасливішою країною у світі.

Також повідомлялося, чому молоді українці виїжджають із Фінляндії.