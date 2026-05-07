В Финляндии главу компании наказали за обман украинцев: ввел в заблуждение 18 человек

Полтора года условно получил председатель компании-субподрядчика, работавшей на судостроительном заводе Meyer's в Турку, за ряд преступлений, связанных с трудовой деятельностью.

Ему инкриминировали вымогательство при отягчающих обстоятельствах, мошенничество с премиями по страхованию от несчастных случаев и мошенничество с премиями по пенсионному страхованию при отягчающих обстоятельствах. Также ему был назначен трехлетний запрет на ведение предпринимательской деятельности, сообщает Yle со ссылкой на вердикт окружного суда Варсинайс-Суоми в Юго-Западной Финляндии.

Как установило следствие, компания нанимала иностранных рабочих, оформив их как "легких предпринимателей" (kevytyrittäjä). В частности, в заблуждение были введены 18 украинских рабочих, которые не понимали, что означает их статус.

Відео дня

Руководство фирмы представило схему "легкого предпринимательства" как единственный способ работы и заявило, что такая практика является нормальной в Финляндии. Часть работников просила заключить трудовой договор, но так его и не получила.

Сотрудникам не выплачивали компенсации за сверхурочную работу, премии и компенсацию за отпуск, а также базовую заработную плату. Общая сумма невыплаченных зарплат составила около 60 500 евро. При этом люди работали по 10-14 часов, в том числе в праздники и выходные.

На этой схеме компания заработала 138 800 евро, что суд счел значительным, а преступление в целом – отягчающим обстоятельством.

В свое оправдание в компании заявили, что не знали ничего об этом. Однако суд не поверил работодателю и расценил схему "легкого предпринимательства" как преднамеренный способ уклонения от обязательств работодателя.

Судья также установил, что работодатель воспользовался незнанием иностранными сотрудниками финского рынка труда и их зависимым положением на рабочем месте.

Приговор суда может быть оспорен.

Что такое "легкое предпринимательство"

Легкий предприниматель (kevytyrittäjä) — форма предпринимательства в Финляндии без необходимости регистрировать собственную компанию.

Можно сказать, что это – промежуточный вариант между наемным работником и индивидуальным предпринимателем, где сервис берет на себя бухгалтерию и налоги, обеспечивая простоту и отсутствие бизнес-рисков.

Стать легким предпринимателем можно быстро и легко, поскольку это не требует начального капитала или создания компании.

Такой вид занятости подходит фрилансерам, частичным и начинающим предпринимателям, пенсионерам, сезонным работникам и студентам.

Напомним, Финляндия снова стала самой счастливой страной в мире.

Также сообщалось, почему молодые украинцы уезжают из Финляндии.

.