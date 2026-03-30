Финляндия снова стала самой счастливой страной в мире: нет, богатство — не главная причина

Финляндия возглавила рейтинг World Happiness Report 2026 — уже девятый год подряд. Эта скандинавская страна стабильно опережает конкурентов благодаря высокому уровню социальной поддержки, доверию к институтам и качественной медицине.

Ежегодно исследователи опрашивают минимум по тысяче жителей 147 стран мира — людей просят оценить свою жизнь по шкале от 0 до 10. Результаты этого масштабного опроса ложатся в основу индекса счастья, пишет издание CNBC Make It.

Финляндия набрала 7,76 балла, уверенно оставшись на первом месте уже 9 год подряд. Замкнули тройку лидеров Исландия (7,54) и Дания (7,53).

10 самых счастливых стран в 2026-м

Финляндия — 7,76;

Исландия — 7,54;

Дания — 7,53;

Коста-Рика — 7,43;

Швеция — 7,25;

Норвегия — 7,24;

Нидерланды — 7,22;

Израиль — 7,18;

Люксембург — 7,06;

Швейцария — 7,01.

Интересно, что США на этот раз оказались лишь на 23-м месте с показателем 6,81. Украина — на 111 позиции из 147 стран мира, между Кенией и Марокко.

Почему именно Финляндия?

Исследователи выделили шесть ключевых факторов, которые влияют на уровень счастья: ВВП на душу населения, социальная поддержка, продолжительность жизни, свобода в принятии решений, щедрость и уровень доверия к власти.

Ян-Эммануэль Де Нев, директор Центра исследований благосостояния Оксфордского университета, объясняет лидерство Финляндии очень просто: страна умеет равномерно распределять благосостояние, имеет развитую систему социальной защиты и здравоохранения, а ее граждане доверяют друг другу и государственным институтам.

На практике это выглядит так: оба родителя имеют право на более пяти месяцев оплачиваемого декретного отпуска, государство предоставляет жилищную поддержку, а медицина — бесплатная и доступная каждому.

Еще один фактор

Кроме социальных гарантий, есть и кое-что менее очевидное. Де Нев считает, что финнов от соседей-скандинавов отличает особенно тесная связь с природой — и, конечно, культ сауны, преимущественно под открытым небом.

Стоит учесть и статистический нюанс: финское общество довольно возрастное — средний возраст жителя страны составляет почти 43 года. А исследования показывают, что пожилые люди в целом оценивают свою жизнь выше. Они крепче связаны с семьей, реже зависят от смартфонов и питаются здоровее — это подтверждают и данные некоммерческой организации Sapien Labs в ее свежем отчете о ментальном здоровье в мире.

