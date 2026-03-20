Деньги не нужны: 10 мелочей, которые самые счастливые люди делают каждый день

Джессика Вайс много лет изучает темы счастья, самореализации и удовольствия от работы. Имея опыт в психологии, она 15 лет работала с такими мировыми брендами, как Coca-Cola, Johnson &Johnson и American Express.

Ежегодно 20 марта в мире празднуют Международный день счастья, введенный ООН еще в 2012 году. Как стать счастливым? Этот вопрос волнует миллионы людей во всем мире. Исследовательница счастья Джессика Вайс, которая получила степень бакалавра в Пенсильванском университете и степень магистра делового администрирования в Колумбийской бизнес-школе (США), в разговоре с Make It поделилась советами, которыми руководствуются самые счастливые люди. Как выяснилось, для этого не нужны деньги.

"Я 15 лет изучала счастье и имела возможность пообщаться с тысячами людей из разных слоев общества и с разным уровнем дохода — от руководителей в кабинетах до работников на передовой. Независимо от происхождения или обстоятельств, самые счастливые люди находили способ активно тренировать свой мозг находить радость и удовольствие", — рассказывает исследовательница.

Ниже 10 ежедневных привычек людей, которые действительно довольны своей жизнью.

Привычки счастливых людей

1. Приоритетное внимание дружбе. Самые счастливые люди относятся к своим близким как к чему-то крайне важному, а не как к "приятному дополнению". И когда они планируют встречу с друзьями, то стараются сосредоточиться на этом, а не просто быстро обменяться новостями.

2. Стратегический отдых. Истощены психически? Пробегитесь. Займитесь своим хобби. Самые счастливые люди знают, как подобрать способ восстановления сил, чтобы компенсировать то, что их истощило.

3. Занятия творчеством. Люди, которые проводят время за творческими занятиями (кулинария, письмо, садоводство или рисование) рассказывают о значительно более высоком уровне счастья.

4. Развитие сообщества. В следующий раз, когда вы почувствуете стресс или перегрузку, обратитесь к другим, вместо того, чтобы замыкаться в себе. Помогите кому-то или найдите дело, которое вдохновит вас новой целью.

5. Не бойтесь быть фанатом. Самые счастливые люди не пытаются казаться крутыми. Они активно ищут вещи, людей и занятия, которые их вдохновляют. Вы чувствуете энтузиазм, когда говорите о любимом занятии. Это тайный ингредиент ежедневного счастья.

Изменить мышление

6. Установление четких границ. Исследования показывают, что для достижения максимального счастья нам нужно от двух до пяти часов свободного времени ежедневно. Счастливые люди оберегают свое "время для себя" и знают, что рабочие задачи могут подождать.

7. Управление своей энергией. Счастливые люди осознают свои личные подъемы и спады, планируя сложные задачи на то время, когда они естественно наиболее бодры, а периоды восстановления — на время, когда обычно испытывают спад сил. Они организовывают день так, чтобы он соответствовал их биологическим ритмам, а не шел вопреки им.

8. Ценность мелких контактов. Исследования показывают, что случайные разговоры с незнакомыми людьми постоянно улучшают настроение. Поэтому разговор ни о чем с баристой может стать стимулятором счастья.

9. Наслаждайтесь всем хорошим. По-настоящему довольные люди не спешат. Они замедляют темп, чтобы полностью впитать положительные моменты — красоту заката, вкус вкусной еды, ощущение достигнутого. Задерживаясь на этих впечатлениях, они тренируют мозг глубже чувствовать радость.

10. Стремление к прогрессу. Счастливые люди всегда празднуют маленькие победы на своем пути. Они понимают, что именно ощущение движения вперед приносит больше радости, чем достижение цели.

"Люди, которые испытывают настоящую радость в своей жизни, не воспринимают счастье как отдельный момент — бурные овации, значительное достижение или идеальный день. Они считают его, скорее, цепочкой огоньков. Каждая маленькая лампочка сама по себе может казаться незначительной, но вместе они создают что-то волшебное", — отмечает эксперт.

