Гроші не потрібні: 10 дрібниць, які найщасливіші люди роблять щодня

Джессіка Вайс багато років вивчає теми щастя, самореалізації та задоволення від роботи. Маючи досвід у психології, вона 15 років працювала з такими світовими брендами, як Coca-Cola, Johnson & Johnson та American Express.

Щороку 20 березня у світі святкують Міжнародний день щастя, запроваджений ООН ще в 2012 році. Як стати щасливим? Це питання хвилює мільйонів людей у всьому світі. Дослідниця щастя Джессіка Вайс, яка здобула ступінь бакалавра в Пенсільванському університеті та ступінь магістра ділового адміністрування в Колумбійській бізнес-школі (США), у розмові із Make It поділилась порадами, якими керуються найщасливіші люди. Як з’ясувалося, для цього не потрібні гроші.

"Я 15 років вивчала щастя і мала нагоду поспілкуватися з тисячами людей із різних верств суспільства та із різним рівнем доходу — від керівників у кабінетах до працівників на передовій. Незалежно від походження чи обставин, найщасливіші люди знаходили спосіб активно тренувати свій мозок знаходити радість і задоволення", — розповідає дослідниця.

Нижче 10 щоденних звичок людей, які справді задоволені своїм життям.

Звички щасливих людей

1. Пріоритетна увага дружбі. Найщасливіші люди ставляться до своїх близьких як до чогось вкрай важливого, а не як до "приємного доповнення". І коли вони планують зустріч із друзями, то намагаються зосередитися на цьому, а не просто швидко обмінятися новинами.

2. Стратегічний відпочинок. Виснажені психічно? Пробіжіться. Займіться своїм хобі. Найщасливіші люди знають, як підібрати спосіб відновлення сил, аби компенсувати те, що їх виснажило.

3. Заняття творчістю. Люди, які проводять час за творчими заняттями (кулінарія, письмо, садівництво чи малювання) повідомляють про значно вищий рівень щастя.

Фото: Freepik

4. Розвиток спільноти. Наступного разу, коли ви відчуєте стрес або перевантаження, зверніться до інших, замість того, щоб замикатися в собі. Допоможіть комусь або знайдіть справу, яка надихне вас новою метою.

5. Не бійтеся бути фанатом. Найщасливіші люди не намагаються здаватися крутими. Вони активно шукають речі, людей та заняття, які їх надихають. Ви відчуваєте ентузіазм, коли говорите про улюблене заняття. Це таємний інгредієнт щоденного щастя.

Змінити мислення

6. Встановлення чітких меж. Дослідження показують, що для досягнення максимального щастя нам потрібно від двох до п’яти годин вільного часу щодня. Щасливі люди оберігають свій "час для себе" і знають, що робочі задачі можуть почекати.

7. Управління своєю енергією. Щасливі люди усвідомлюють свої особисті підйоми та спади, плануючи складні завдання на той час, коли вони природно найбільш бадьорі, а періоди відновлення — на час, коли зазвичай відчувають спад сил. Вони організовують день так, щоб він відповідав їхнім біологічним ритмам, а не йшов всупереч їм.

Фото: Getty Images

8. Цінність дрібних контактів. Дослідження показують, що випадкові розмови з незнайомими людьми постійно покращують настрій. Тож розмова ні про що з баристою може стати стимулятором щастя.

9. Насолоджуйтесь всім хорошим. По-справжньому задоволені люди не поспішають. Вони сповільнюють темп, щоб повністю ввібрати позитивні моменти — красу заходу сонця, смак смачної їжі, відчуття досягнутого. Затримуючись на цих враженнях, вони тренують мозок глибше відчувати радість.

10. Прагнення до прогресу. Щасливі люди завжди святкують маленькі перемоги на своєму шляху. Вони розуміють, що саме відчуття руху вперед приносить більше радості, ніж досягнення мети.

"Люди, які відчувають справжню радість у своєму житті, не сприймають щастя як окремий момент — бурхливі овації, значне досягнення чи ідеальний день. Вони вважають його, швидше, ланцюжком вогників. Кожна маленька лампочка сама по собі може здаватися незначною, але разом вони створюють щось чарівне", — зазначає експертка.

