Я морський котик ВМС у відставці — вам треба це знати, щоб вижити в зонах бойових дій

Ментальна стійкість — це не вроджений талант, а результат щоденної дисципліни. Колишній командир спецпідрозділу Navy SEAL та автор бестселерів Марк Дівайн виділив три ключові практики, які дозволяють кожному зберігати фокус та "не згорати" під тиском обставин.

Марк Дівайн 15 років служив в резерві ВМС США. Він стверджує, що головний секрет елітних бійців полягає у вмінні керувати своєю фізіологією ще до того, як стрес стане некерованим, пише видання Make It.

Короткі сесії руху протягом дня

Фізична активність — це сигнал нервовій системі про безпеку та спроможність діяти. Дівайн радить рухатися свідомо принаймні тричі на день. Це не обов’язково має бути виснажливе тренування у залі.

Як це працює: 5–10 хвилин відтискань, присідань або звичайної прогулянки на свіжому повітрі здатні "перезавантажити" мозок.

Дослідження показують, що навіть короткі паузи на рух знижують ризик депресії на 25% та покращують когнітивну гнучкість краще, ніж одне довге тренування ввечері.

Відео дня

Дихання для контролю кортизолу

Марк Дівайн свого часу впровадив термін "box breathing" (дихання по квадрату) у підготовку кандидатів у спецназ. Його ранкова рутина обов'язково включає цю вправу.

Вдих через ніс на 5 рахунків — затримка на 5 — видих на 5 — затримка на 5.

Ця практика безпосередньо знижує рівень кортизолу та покращує варіабельність серцевого ритму. "Ви не зможете заспокоїти розум логікою, якщо ваше тіло вже в стані паніки. Тренуйте спокій заздалегідь", — наголошує експерт.

Перехоплення негативу

Кожна тривожна думка, яку ми прокручуємо в голові, зміцнює негативні нейронні зв’язки. Дівайн використовує триступеневий метод боротьби з цим.

Ідентифікувати страх (наприклад, "Я не впораюся").

Жорстко зупинити думку внутрішньою командою: "Стоп, я не звертаю на це уваги".

Підставити реальну, дієву установку: "Я вже проходив крізь важчі випробування".

Прості, але регулярні дії дозволяють не просто уникати вигорання, а створювати фундамент для "непереможного розуму", здатного витримати будь-які життєві шторми.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Штучне освітлення може бути небезпечним — до такого висновку дійшли вчені, які вивчили вплив нічного світла на майже 89 тисяч дорослих старше 40 років. Учасники протягом тижня носили спеціальні сенсори, що фіксували рівень освітленості з 00:30 до 6:00.

Крім того, відома нутриціологиня, яка виросла в Японії, поділилася своїм поглядом на харчування. Вона підкреслює, що фрукти — це запорука довголіття. Ось п'ять видів, які постійно є на її столі.

Жульєт Андро стверджує, що яйця — один з тих продуктів, які варто включати в щоденний раціон. За її словами, це простий шлях покращити самопочуття вже за два тижні.