У Молдові зірвали засідання парламенту через російську мову: деталі скандалу

Члени комуністичної партії Молдови, а також представники інших опозиційних проросійських партій зірвали засідання парламенту після того, як у ньому було обмежено використання російської мови.

Скандал спалахнув під час дебатів щодо нового Кодексу про організацію та функціонування законодавчого органу. Нові процедурні правила встановили тимчасові обмеження на виступи і проголосили румунську мову робочою мовою в залі. Раніше російську мову класифікували як "міжетнічну", і документи зазвичай перекладали, повідомляє Reuters.

Перепалка між парламентською більшістю ПДС (PAS) і опозицією загострилася після виступу депутата партії "Демократія вдома" (Democrația Acasă) Олександра Вершиніна, якому голова парламенту Ігор Гросу вимкнувся з мікрофона в залі засідань.

Вершинін розкритикував проєкт поправок до Регламенту парламенту і звинуватив владу у спробах обмежити дебати і свободу слова в стінах законодавчого органу. Гросу визнав виступ Вершиніна недотриманням порядку за "брутальність", і члени опозиції залишили залу.

Відео дня

"Мовне" рішення дуже обурило члена Компартії Костянтина Старіса. Він заявив, що нові правила "підривають легітимність парламенту".

"За цією логікою наступним кроком для Партії дії та солідарності стало б анулювання виборів", — сказав він, маючи на увазі правлячу проєвропейську партію ПДС у Молдові.

Представник праворадикальної партії "Демократія вдома" теж поскаржився, що такі обмеження "підривають демократію":

"Сьогодні вони змушують нас замовкнути. Завтра вони вирішать, які журналісти можуть, а які не можуть ставити запитання", — сказав він.

Що передбачають поправки до Кодексу про організацію та функціонування законодавчого органу

Як повідомляє інформагентство NOI, документ, зареєстрований більшістю ПДР, передбачає запровадження поняття "година голосування", що означає, що всі проєкти з порядку денного виноситимуться на голосування тільки у спеціально відведений для цієї процедури інтервал часу.

Також проєкт пропонує нові правила виступів і обмеження часу, відведеного на дебати в залі, що вже розкритикувала опозиція.

Крім того, державна мова стане єдиною робочою мовою в парламенті Республіки Молдова. Це означає, що законопроєкти більше не представлятимуть або не перекладатимуть російською мовою, як це практикується нині. Документ встановлює, що всі акти Парламенту складатимуться й ухвалюватимуться державною мовою, а переклад іншими мовами здійснюватимуть лише "за необхідності".

Наразі Регламент передбачає, що законодавчі ініціативи подаються державною мовою і супроводжуються перекладом російською мовою; при цьому депутати можуть подавати проєкти і російською мовою, а Секретаріат зобов'язаний забезпечувати їхній переклад. Водночас деякі депутати з фракцій комуністів і соціалістів використовують на пленарних засіданнях виключно російську мову.

Державною мовою в Молдові є румунська. Вона дедалі частіше використовується молоддю, яка прагне тісніших зв'язків з Європою. Російська мова, як і раніше, широко поширена і використовується в ЗМІ.

Зі свого боку Кремль звинувачує владу Молдови в розпалюванні антиросійських настроїв.

Ігор Талмазан, який представив статут правлячої партії, заявив, що члени партії можуть вільно говорити "мовами меншин".

"Але мовою, яка має використовуватися в державних установах, є наша офіційна мова — румунська", — наголосив він.

Нагадаємо, Понад 75% українських школярів обирали російську для іспиту в Польщі 2022 року.

Також повідомлялося, що омбудсмен застерігає про вплив російської на українців.