В Молдове сорвали заседание парламента из-за русского языка: детали скандала

Члены коммунистической партии Молдовы, а также представители других оппозиционных пророссийских партий сорвали заседание парламента после того, как в нем было ограничено использование русского языка.

Скандал вспыхнул во время дебатов по новому Кодексу об организации и функционировании законодательного органа. Новые процедурные правила установили временные ограничения на выступления и провозгласили румынский язык рабочим языком в зале. Ранее русский язык классифицировался как "межэтнический", и документы обычно переводились, сообщает Reuters.

Перепалка между парламентским большинством ПДС (PAS) и оппозицией обострилась после выступления депутата партии "Демократия дома" (Democrația Acasă) Александра Вершинина, которому председатель парламента Игорь Гросу отключил микрофон в зале заседаний.

Вершинин раскритиковал проект поправок в Регламент парламента и обвинил власти в попытках ограничить дебаты и свободу слова в стенах законодательного органа. Гросу признал выступление Вершинина несоблюдением порядка за "грубость", и члены оппозиции покинули зал.

"Языковое" решение сильно возмутило члена Компартии Константина Стариса. Он заявил, что новые правила "подрывают легитимность парламента".

"По этой логике следующим шагом для Партии действия и солидарности стало бы аннулирование выборов", — сказал он, имея в виду правящую проевропейскую партию ПДС в Молдове.

Представитель праворадикальной партии "Демократия дома" тоже пожаловался, что подобные ограничения "подрывают демократию":

"Сегодня они заставляют нас замолчать. Завтра они решат, какие журналисты могут, а какие не могут задавать вопросы", — сказал он.

Что предусматривают поправки в Кодекс об организации и функционировании законодательного органа

Как сообщает информагентство NOI, документ, зарегистрированный большинством ПДС, предусматривает введение понятия "час голосования", что означает, что все проекты из повестки дня будут выноситься на голосование только в специально отведенный для этой процедуры интервал времени.

Также проект предлагает новые правила выступлений и ограничение времени, отведенного на прения в зале, что уже раскритиковала оппозиция.

Кроме того, государственный язык станет единственным рабочим языком в Парламенте Республики Молдова. Это означает, что законопроекты больше не будут представляться или переводиться на русский язык, как это практикуется в настоящее время. Документ устанавливает, что все акты Парламента будут составляться и приниматься на государственном языке, а перевод на другие языки будет осуществляться лишь "по мере необходимости".

В настоящее время Регламент предусматривает, что законодательные инициативы представляются на государственном языке и сопровождаются переводом на русский язык; при этом депутаты могут подавать проекты и на русском языке, а Секретариат обязан обеспечивать их перевод. В то же время некоторые депутаты из фракций коммунистов и социалистов используют на пленарных заседаниях исключительно русский язык.

Государственным языком в Молдове является румынский. Он все чаще используется молодежью, стремящейся к более тесным связям с Европой. Русский язык по-прежнему широко распространен и используется в СМИ.

В свою очередь Кремль обвиняет власти Молдовы в разжигании антироссийских настроениях.

Игорь Талмазан, представивший устав правящей партии, заявил, что члены партии могут свободно говорить на "языках меньшинств".

"Но языком, который должен использоваться в государственных учреждениях, является наш официальный язык — румынский", — подчеркнул он.

