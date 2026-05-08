У Чехії придумали, як мотивувати українок народжувати більше дітей: що пропонують

Чехія відстає від інших європейських країн, де зростає народжуваність серед іноземок.

Саме тому деякі експерти радять розширити підтримку батьків, наприклад, біженців з України, пише Seznam Zprávy.

До повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну в Чехії проживало 85 000 українських жінок і дівчаток різного віку, але з 2022 року їхня кількість значно збільшилася. За даними Міністерства внутрішніх справ, у Чехії проживає 155 815 українських жінок віком від 18 до 65 років, які мають тільки тимчасовий захист.

Українки в Чехії народжують більше за всіх іноземних жінок, однак це пов'язано з їхньою кількістю. У 2025-му вони народили 4,5 тисячі дітей. Ця кількість могла б стати набагато більшою, якби біженки відчували впевненість у завтрашньому дні, констатували присутні в залі Палати депутатів експерти.

Зокрема, підвищенню народжуваності серед українських жінок суттєво сприяла б виплата допомоги по догляду за дитиною, яка в Чехії становить 350 тисяч чеських крон або понад 14 тисяч євро.

"Найбільшу допомогу надало б надання допомоги по догляду за дитиною жінкам-біженкам з України", — упевнений соціолог Даніель Прокоп. У середині травня він має виступити на урядовій конференції, присвяченій народжуваності, на якій також буде присутній Андрій Бабіш, прем'єр-міністр Чехії.

З ним згоден і Даніель Хуле, аналітик Демографічного інформаційного центру та експерт організації "Люди в нужді":

"Я давно стверджую, що у нас багато українських жінок, які не мають права на допомогу по догляду за дитиною. У нас є жінки репродуктивного віку з України. Було б добре мотивувати їх".

Бабіш минулого року, ще будучи лідером опозиції, критикував ініціативу уряду надавати відпустку для догляду за дитиною для жінок з України.

"Нічого для чеських родин, усе для українців", — говорив він.

Однак зараз, очоливши уряд, він планує зосередитися на проблемі низької народжуваності.

Ключовим фактором, що впливає на рішення жінок щодо материнства, є безпека майбутнього. Більшість біженців у Чехії нині живуть в умовах тимчасового захисту, який щороку продовжується.

"Перше, що потрібно дати людині, — це відчуття стабільності. За тимчасового захисту, коли ніколи не знаєш, чи отримаєш його знову, це почуття ніколи не приходить. Це жахливо демотивуючий фактор, особливо для молоді. Навіщо їм намагатися, якщо вони навіть не знають, чи будуть вони тут?" — сказала Ільнара Дудаш, директорка Української ініціативи Південної Моравії.

Водночас міжнародні порівняння показують, що більшість інших європейських країн отримують набагато більше користі від народжуваності у матерів-іноземок. Середній показник по ЄС становить близько 24%. У Німеччині 32,5% дітей народилися у матерів-іноземок, а в Австрії — майже 36%.

