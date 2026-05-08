В Чехии придумали, как мотивировать украинок рожать больше детей: что предлагают

Чехия отстает от других европейских стран, где растет рождаемость среди иностранок.

Именно поэтому некоторые эксперты советуют расширить поддержку родителей, например, беженцев из Украины, пишет Seznam Zprávy.

До полномасштабного втордения ВС РФ в Украину в Чехии проживало 85 000 украинских женщин и девочек всех возрастов, но с 2022 года их число значительно увеличилось. По данным Министерства внутренних дел, в Чехии проживает 155 815 украинских женщин в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих только временную защиту.

Украинки в Чехии рожают больше всех иностранных женщин, однако это связано с их количеством. В 2025-м они родили 4,5 тысячи детей. Это количество могло бы стать намного больше, если бы беженки чувствовали уверенность в завтрашнем дне, констатировали присутствующие в зале Палаты депутатов эксперты.

В частности, повышению рождаемости среди украинских женщины существенно способствовала бы выплата пособия по уходу за ребенком, которая в Чехии составляет 350 тысяч чешских крон или более 14 тысяч евро.

"Наибольшую помощь оказало бы предоставление пособия по уходу за ребенком женщинам-беженкам из Украины", — уверен социолог Даниэль Прокоп. В середине мая он должен выступить на правительственной конференции, посвященной рождаемости, на которой также будет присутствовать Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии.

С ним согласен и Даниэль Хуле, аналитик Демографического информационного центра и эксперт организации "Люди в нужде":

"Я давно утверждаю, что у нас много украинских женщин, не имеющих права на пособие по уходу за ребенком. У нас есть женщины репродуктивного возраста из Украины. Было бы хорошо мотивировать их".

Бабиш в прошлом году, еще будучи лидером оппозиции, критиковал инициативу правительства предоставлять отпуск по уходу за ребенком для женщин из Украины.

"Ничего для чешских семей, все для украинцев", — говорил он.

Однако сейчас, возглавив правительство, он планирует сосредоточиться на проблеме низкой рождаемости.

Ключевым фактором, влияющим на решение женщин о материнства, является безопасность будущего. Большинство беженцев в Чехии в настоящее время живут в условиях временной защиты, которая ежегодно продлевается.

"Первое, что нужно дать человеку, — это чувство стабильности. При временной защите, когда никогда не знаешь, получишь ли ее снова, это чувство никогда не приходит. Это ужасно демотивирующий фактор, особенно для молодежи. Зачем им пытаться, если они даже не знают, будут ли они здесь?" — сказала Ильнара Дудаш, директор Украинской инициативы Южной Моравии.

В то же время международные сравнения показывают, что большинство других европейских стран получают гораздо больше пользы от рождаемости у матерей-иностранок. Средний показатель по ЕС составляет около 24%. В Германии 32,5% детей родились у матерей-иностранок, а в Австрии — почти 36%.

