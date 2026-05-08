Лукашенко вже прилетів: стало відомо, хто все-таки з'явиться на парад у Москву

У РФ на парад приїхало набагато менше іноземних лідерів, ніж у попередні роки. Поки що в Москві приземлився тільки літак Олександра Лукашенка.

Парад 9 травня в Москві цього року пройде в скороченому форматі. На ньому не буде військової техніки і дітей-кадетів. У столиці Росії також відключать мобільний зв'язок. І іноземців на трибунах теж буде небагато, повідомляє видання "Важные истории".

Лукашенко прилетів до Москви

Список іноземних гостей, які будуть присутні на заході, оголосили тільки вчора. На парад приїдуть:

Олександр Лукашенко;

президент Лаосу Тхонглун Сісуліт;

верховний правитель Малайзії султан Ібрагім Ісмаїл;

прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо;

глави невизнаних Абхазії та Південної Осетії Бадра Гунба і Алан Гаглоєв;

лідер Республіки Сербської (входить до складу Боснії і Герцеговини) Сініша Каран, голова місцевої партії "Союз незалежних соціал-демократів" Мілорад Додік і голова парламенту регіону Ненад Стевандич.

Відео дня

Фіцо вже сказав, що на параді присутнім не буде. Тобто серед гостей на ньому будуть представники тільки трьох держав — членів ООН: Білорусі, Малайзії, Лаосу. При цьому для почесних гостей виділено всього по два сектори з правого і лівого боку від Мавзолею.

Парад буде урізаний, як і кількість гостей

Також не буде й іноземних журналістів. Німецьке видання Der Spiegel повідомило, що Росія відкликала акредитацію зарубіжних ЗМІ на парад 9 травня в Москві.

Кремль повідомив журналістам Der Spiegel про відкликання акредитації телефоном. За даними видання, аналогічним чином дозволу позбулися німецькі телекомпанія ARD, телепрограма ZDF і медіакомпанія Sky, французьке інформагентство AFP, італійська телекомпанія Rai і японська телекомпанія NHK.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася, формат висвітлення параду було змінено. Тому іноземні ЗМІ, яким уже було надано акредитацію, більше не будуть допущені", — сказав представник Кремля журналістам Der Spiegel.

Іншим зарубіжним ЗМІ повідомили, що доступ дозволено тільки російським журналістам.

Der Spiegel зазначає, що це перший випадок, коли журналістам видали акредитацію для роботи на параді 9 травня, а потім відкликали її.

Водночас прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков уже повідомив, що німецькі журналісти брешуть, бо "не було жодного випадку, коли когось із журналістів було позбавлено акредитації на парад".

"Парад на честь 9 Травня цього року пройде в усіченому форматі, тому був обмежений і склад журналістів... На параді працюватимуть тележурналісти, кремлівський пул та іноземні ЗМІ, які висвітлюють роботу президента РФ, вони отримали акредитацію", — заявив Пєсков.

При цьому ходять чутки, що іноземних журналістів не пустять на парад на Красній площі, бо бояться, що він може перерватися в будь-який момент через повітряну тривогу. І не хочуть, щоб це з'явилося у світових ЗМІ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не рекомендував іноземним представникам брати участь у святкуванні 9 травня в Москві. "Є звернення від деяких держав, близьких до Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо", — заявив він.

А Роберт Фіцо, як повідомляється, поїде до Москви передавати повідомлення Путіну.