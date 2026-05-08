Лукашенко уже прилетел: стало известно, кто все-таки явится на парад в Москву

В РФ на парад приехало гораздо меньше иностранных лидеров, нежели в предыдущие годы. Пока в Москве приземлился только самолет Александра Лукашенко.

Парад 9 мая в Москве в этом году пройдет в сокращенном формате. На нем не будет военной техники и детей-кадетов. В столице России также отключат мобильную связь. И иностранцев на трибунах тоже будет немного, сообщает издание "Важные истории".

Лукашенко прилетел в Москву

Список иностранных гостей, которые будут присутствовать на мероприятии, огласили только вчера. На парад приедут:

Александр Лукашенко;

президент Лаоса Тхонглун Сисулит;

верховный правитель Малайзии султан Ибрагим Исмаил;

премьер-министр Словакии Робер Фицо;

главы непризнанных Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев;

лидер Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Синиша Каран, глава местной партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик и председатель парламента региона Ненад Стевандич.

Фицо уже сказал, что на параде присутствовать не будет. То есть среди гостей на нем будут представители только трех государств — членов ООН: Беларуси, Малайзии, Лаоса. При этом для почетных гостей выделено всего по два сектора с правой и левой стороны от Мавзолея.

Парад будет урезан, как и количество гостей

Также не будет и иностранных журналистов. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Россия отозвала аккредитацию зарубежных СМИ на парад 9 мая в Москве.

Кремль сообщил журналистам Der Spiegel об отзыве аккредитации по телефону. По данным издания, аналогичным образом разрешения лишились немецкие телекомпания ARD, телепрограмма ZDF и медиакомпания Sky, французское информагентство AFP, итальянская телекомпания Rai и японская телекомпания NHK.

"В связи со сложившейся ситуацией формат освещения парада был изменен. Поэтому иностранные СМИ, которым уже была предоставлена ​​аккредитация, больше не будут допущены", — сказал представитель Кремля журналистам Der Spiegel.

Другим зарубежным СМИ сообщили, что доступ разрешен только российским журналистам.

Der Spiegel отмечает, что это первый случай, когда журналистам выдали аккредитацию для работы на параде 9 мая, а затем отозвали ее.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже сообщил, что немецкие журналисты врут, потому что "не было ни одного случая, когда кто-то из журналистов был лишен аккредитации на парад".

"Парад в честь 9 Мая в этом году пройдет в усеченном формате, поэтому был ограничен и состав журналистов… На параде будут работать тележурналисты, кремлевский пул и иностранные СМИ, которые освещают работу президента РФ, они получили аккредитацию", - заявил Песков.

При этом ходят слухи, что иностранных журналистов не пустят на парад на Красной площади, потому что боятся, что он может прерваться в любой момент из-за воздушной тревоги. И не хотят, чтобы это появилось в мировых СМИ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не рекомендовал иностранным представителям участвовать в праздновании 9 мая в Москве. "Есть обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание в эти дни. Мы не рекомендуем", — заявил он.

А Роберт Фицо, как сообщается, поедет в Москву передавать сообщение Путину.