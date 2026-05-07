"Мы не рекомендуем быть в Москве": Зеленский ответил на перемирие Путина

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал лидерам иностранных государств, которые близки к России, не ехать в Москву на 9 мая.

Украинский президент отреагировал на решение Кремля прекратить огонь 8 и 9 мая, когда в российской столице пройдет традиционный парад с участием президента РФ Владимира Путина. По его словам, Киев неоднократно предлагал объявить режим тишины, но РФ продолжала атаковать Украину. Об этом он сказал во время своего обращения.

Зеленский ответил на перемирие Путина

"Украина предлагала России прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение. На этот раз — прекратить огонь с 6 мая. Украина готова была обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение были только новые российские удары, новые угрозы со стороны России", — заявил президент Украины.

Владимир Зеленский заявил, Кремль делает такие предложения о прекращении огня, чтобы получить возможность спокойно провести парад на Красной площади.

"Они хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а потом дальше снова убивать наших людей и воевать. Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства", — отметил украинский президент.

Следовательно, украинский президент посоветовал лидерам стран, близких к России, отказаться от планов посетить Москву 9 мая.

"Есть и обращения от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание... в эти дни. Мы не рекомендуем", — сказал он.

Угрозы Кремля относительно перемирия на 9 мая и реакция Украины

Президент РФ Владимир Путин, готовясь к параду на 9 мая, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на Украину и не допустить ударов по Красной площади. После этого появилось заявление президента Зеленского с предложением перемирия с 6 мая, но РФ его проигнорировала.

Поэтому президент Зеленский заявил, что Украина будет справедливо отвечать.

После этого в Москве посыпались угрозы, в частности, в Минобороны РФ заявили, что в ответ ударят по ценру Киева.

7 мая спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с новыми обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за "перемирия" на 8-9 мая. Она заявила о массированной ракетной атаке по Киеву, если Украина нанесет удар по Москве во время празднования 9 мая.

Это намерение подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, который заявил, что Россия приняла все необходимые меры на случай "провокаций со стороны Киева". Теперь в Москве будут следить за развитием событий.

А вокруг Москвы создали "кольцо страха" и стянули не только ПВО из других городов, но и установки "Панцирь-С1".