"Ми не рекомендуємо бути в Москві": Зеленський відповів на перемир'я Путіна

Президент України Володимир Зеленський порадив лідерам іноземних держав, які близькі до Росії, не їхати до Москви на 9 травня.

Український президент відреагував на рішення Кремля припинити вогонь 8 та 9 травня, коли у російській столиці пройде традиційний парад за участі президента РФ Володимира Путіна. За його словами, Київ неодноразово пропонував оголосити режим тиші, але РФ продовжувала атакувати Україну. Про це він сказав під час свого звернення.

Зеленський відповів на перемир'я Путіна

"Україна пропонувала Росії припинити вогонь, і це вже далеко не перша пропозиція. Цього разу – припинити вогонь із 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії", — заявив президент України.

Відео дня

Володимир Зеленський заявив, Кремль робить такі пропозиції щодо припинення вогню, щоб отримати можливість спокійно провести парад на Красній площі.

"Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва", — зазначив український президент.

Відтак, український президент порадив лідерам країн, що близькі до Росії, відмовитися від планів відвідати Москву 9 травня.

"Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо", — сказав він.

Погрози Кремля щодо перемир'я на 9 травня і реакція України

Президент РФ Володимир Путін, готуючись до параду на 9 травня, звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням вплинути на Україну і не допустити ударів по Красній площі. Після цього з'явилась заява президента Зеленського з пропозицією перемир'я з 6 травня, але РФ її проігнорувала.

Відтак президент Зеленський заявив, що Україна буде справедливо відповідати.

Після цього у Москві посипалися погрози, зокрема, у Міноборони РФ заявили, що у відповідь вдарять по ценру Києва.

7 травня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з новими звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського через "перемир’я" на 8–9 травня. Вона заявила про масовану ракетну атаку по Києву, якщо Україна завдасть удару по Москві під час святкувань 9 травня.

Цей намір підтвердив помічник президента Росії Юрій Ушаков, який заявив, що Росія вжила всіх необхідних заходів на випадок "провокацій з боку Києва". Тепер у Москві стежитимуть за розвитком подій.

А навколо Москви створили "кільце страху" і стягнули не тільки ППО з інших міст, а й установки "Панцир-С1".