"Не дай Боже доведеться відповідати": Ушаков "закликав" киян та дипломатів не ігнорувати погрози РФ

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Росія вжила всіх необхідних заходів на випадок "провокацій з боку Києва". Тепер у Москві стежитимуть за розвитком подій,

Помічник Путіна пригрозив, що нібито Росія сподівається, що їй не доведеться вдаватися до ударів у відповідь, "у разі атак з Києва" в День перемоги. Про позицію Москви він сказав на брифінгу, передає його слова агенство "ТАСС".

"Я хотів би про це спеціально сказати: відповідні ноти були надіслані вчора МЗС до всіх дипломатичних представництв. Крім того, нашим послам було дано вказівки проінформувати відповідні органи влади зарубіжних держав. Побачимо, як розвиватимуться події", — сказав Ушаков.

Також він прокоментував заяву Володимира Зеленського про дзеркальну відповідь ЗСУ на удари з РФ, процитувавши попередження Міноборони РФ про "неминучий у цьому випадку удар по центру Києва" і "рекомендував" посольствам і мирним жителям української столиці евакуюватися.

"Наше МЗС нотою на адресу всіх акредитованих у Росії дипломатичних місій та представництв ще раз звернулося з настійним закликом з максимальною відповідальністю поставитися до заяв Міноборони та забезпечити завчасну евакуацію з Києва. Міністерство оборони теж заявляло про доцільність того, щоб мирні мешканці Києва теж покинули місто, якщо, не дай Боже, нам доведеться відповідати на погрози Зеленського", — сказав Ушаков.

Володимир Зеленський про атаки РФ

7 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку доби російська армія продовжила масштабні атаки по території України, використовуючи ударні дрони, ракети, авіаційні бомби та штурмові дії на фронті. За словами глави держави, лише з ночі та до ранку окупанти застосували близько 100 ударних безпілотників.

За словами Володимира Зеленського, російське керівництво, попри продовження атак і загибель людей, переймається лише тимчасовою тишею у центрі Москви під час заходів на Красній площі. Тож Україна буде діяти справедливо.

Погрози РФ: що кажуть у Кремлі

7 травня Захарова звинуватила Україну в недотриманні "перемир'я" та погрожує ударом по Києву. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з новими звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського через "перемир’я" на 8–9 травня. Вона заявила про масовану ракетну атаку по Києву, якщо Україна завдасть удару по Москві під час святкувань 9 травня.

Також Пєсков заявив, що перемир'я РФ діятиме 8-9 травня. У Росії продовжують підготовку до проведення параду, присвяченого Дню перемоги. Водночас уряд готує додаткові заходи щодо гарантування безпеки кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявив його речник.