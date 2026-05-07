"Не дай Бог придется отвечать": Ушаков "призвал" киевлян и дипломатов не игнорировать угрозы РФ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия приняла все необходимые меры на случай "провокаций со стороны Киева". Теперь в Москве будут следить за развитием событий,

Помощник Путина пригрозил, что якобы Россия надеется, что ей не придется прибегать к ответным ударам, "в случае атак из Киева" в День победы. О позиции Москвы он сказал на брифинге, передает его слова агенство "ТАСС".

"Я хотел бы об этом специально сказать: соответствующие ноты были направлены вчера МИД во все дипломатические представительства. Кроме того, нашим послам были даны указания проинформировать соответствующие органы власти зарубежных государств. Посмотрим, как будут развиваться события", — сказал Ушаков.

Также он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о зеркальном ответе ВСУ на удары из РФ, процитировав предупреждение Минобороны РФ о "неизбежном в этом случае ударе по центру Киева" и "рекомендовал" посольствам и мирным жителям украинской столицы эвакуироваться.

Відео дня

"Наш МИД нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлениям Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева. Министерство обороны тоже заявляло о целесообразности того, чтобы мирные жители Киева тоже покинули город, если, не дай Бог, нам придется отвечать на угрозы Зеленского", — сказал Ушаков.

Владимир Зеленский об атаках РФ

7 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала суток российская армия продолжила масштабные атаки по территории Украины, используя ударные дроны, ракеты, авиационные бомбы и штурмовые действия на фронте. По словам главы государства, только с ночи и до утра оккупанты применили около 100 ударных беспилотников.

По словам Владимира Зеленского, российское руководство, несмотря на продолжение атак и гибель людей, занимается лишь временной тишиной в центре Москвы во время мероприятий на Красной площади. Поэтому Украина будет действовать справедливо.

Угрозы РФ: что говорят в Кремле

7 мая Захарова обвинила Украину в несоблюдении "перемирия" и угрожает ударом по Киеву. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с новыми обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за "перемирия" на 8-9 мая. Она заявила о массированной ракетной атаке по Киеву, если Украина нанесет удар по Москве во время празднования 9 мая.

Также Песков заявил, что перемирие РФ будет действовать 8-9 мая. В России продолжают подготовку к проведению парада, посвященного Дню победы. В то же время правительство готовит дополнительные меры по обеспечению безопасности кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил его представитель.