У М'янмі знайшли гігантський рубін вагою з чихуахуа: він коштує сотні мільйонів доларів

Знайдений камінь був у долині Могок, де рубіни видобувають уже 800 років. А зараз долина охоплена війною, де військам хунти протистоять етнічні угруповання.

Рубін важить 11 000 карат, це 2,2 кг, що приблизно дорівнює вазі невеликого собаки. Це один з найбільших дорогоцінних каменів, коли-небудь виявлених у країні, яка славиться видобутком рубінів. А словосполучення "бірманські рубіни" відоме в усьому світі, як знак якості (М'янма називалася Бірмою до 1989 року, — ред.), пише Daily Mail.

Завдяки рідкісному кольору, що нагадує голубину кров, і високій якості, уряд М'янми, який підтримують військові, стверджує, що це може бути найцінніший з коли-небудь знайдених каменів.

Хоча цей нещодавно виявлений камінь удвічі менший за рекордний рубін вагою 21 450 каратів, знайдений у тому ж районі 1996 року, його цінність вища.

Хоча оцінку вартості каменю ще не проведено, за даними Міжнародного гемологічного товариства, високоякісні рубіни можуть коштувати до 1 000 000 доларів за карат.

За даними уряду, цей рубін "винятково великий, рідкісний і його важко знайти".

Мін Аун Хлаїнг із рубіном Фото: Соцсети

"Гігантський рубін має пурпурно-червоний колір із жовтуватим відтінком і вважається високоякісним за колірною класифікацією", — повідомили в М'янмі.

Рубіни, що являють собою природні кристали червоного корунду, багато в чому зобов'язані своєю цінністю розміру, кольору і чистоті.

Більшість рубінів важать близько одного-двох каратів, а камені вагою три карати і більше трапляються винятково рідко.

Завдяки цьому більші дорогоцінні камені коштують набагато дорожче, ніж якби їхня ціна ґрунтувалася тільки на якості каменю.

За даними компанії Gemdaia, що займається торгівлею дорогоцінним камінням: "Найбажанішими і високо цінованими вважаються рубіни, що володіють інтенсивним, насиченим червоним кольором. Чим чистіший і насиченіший колір, тим вища цінність рубіна".

Найціннішими з усіх є рубіни, відомі як "голубина кров", які мають яскравий, майже флуоресцентний червоний колір.

Переважна більшість цих дорогих каменів видобувається в М'янмі, яка виробляє близько 90 відсотків світових рубінів.

Це каміння зазвичай зустрічається в долинах Могока і Монг Сюй, де видобуток дорогоцінного каміння ведеться вже понад 800 років. І де зараз відбуваються кровопролитні сутички між урядовими силами та силами етнічних меншин.

Цей регіон був захоплений 2024 року Національною визвольною армією Таанга (TNLA), партизанським загоном, що представляє етнічну меншину палаунг.

У той час як шахти експлуатувалися організацією TNLA, торік у рамках договору, укладеного за посередництва Китаю, контроль над ними було повернуто армії.

Останніми роками безпека в районах видобутку корисних копалин у М'янмі особливо ускладнилася через боротьбу польових командирів за контроль над прибутковими регіонами видобутку дорогоцінних каменів.

Це дорогоцінне каміння або продається законним шляхом, або вивозиться з країни контрабандою для фінансування конфлікту.

Такі організації, як група Global Witness, що базується у Великій Британії, закликали ювелірів припинити закупівлю рубінів у М'янмі, оскільки вони є життєво важливим джерелом доходу для репресивного військового уряду.

