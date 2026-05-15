Досліджували печеру під водою: на Мальдівах потонула група з п'яти дайверів (фото)

Група дайверів з Італії, яка вирушила напередодні досліджувати підводні печери атола Вааву на Мальдівах, загинула в повному складі.

Через добу після трагедії слідчі назвали імена п'яти жертв, пише Daily Mail.

Однією з загиблих є 51-річна Моніка Монтефальконе, шановна морська біологиня, телеведуча і професорка тропічної морської екології та підводної науки в Університеті Генуї. Вона працювала в Діставі, Департаменті наук про Землю. На Мальдівах Монтефальконе була науковою керівницею кампанії з моніторингу островів.

Разом із нею загинула і її 22-річна донька Джорджія Соммакал. Дівчина обожнювала дайвінг і здобула ступінь у галузі біомедичної інженерії в Університеті Генуї.

Трьох інших загиблих опізнали як Мюріель Одденіно з Турина, Джанлуку Бенедетті з Падуї та Федеріко Гуальт'єрі з Омені.

Одденіно, 31-річна морська біологиня та екологиня, теж працювала в Генуезькому університеті. Вона була досвідченою дайверкою і авторкою наукових публікацій.

44-річний Бенедетті був операційним менеджером, інструктором з дайвінгу та капітаном судна. Після кількох років роботи в банківській і фінансовій сфері він перетворив свою пристрасть до дайвінгу на повноцінну кар'єру і переїхав на Мальдіви 2017 року.

31-річний Гуальтьєрі був інструктором із дайвінгу і нещодавно закінчив Генуезький університет зі ступенем у галузі морської біології та екології. У серпні він мав їхати до Японії, де виграв проєкт.

Група вирушила на борт "розкішної яхти Duke of York", що належить іноземній компанії і призначена для дайвінгу з проживанням на борту, і зникла недалеко від Алімати, одного з найпопулярніших місць для дайвінгу на атолі.

Коли стало відомо про зникнення дайверів, для їхнього пошуку задіяли літаки і швидкісні катери.

"Одне тіло було знайдено серед п'яти дайверів, які вирушили на занурення в атол Вааву. Тіло було знайдено всередині печери. Передбачається, що інші чотири дайвери також перебувають у тій самій печері, яка простягається на глибину приблизно 60 метрів", — заявили у Національних силах оборони Мальдів (MNDF).

На борту яхти також була студентка з Генуї, яка не пірнала з іншими п'ятьма дайверами і залишилася на борту.

Поліція почала розслідування трагедії, але причина смерті поки невідома. Влада не виключає кількох сценаріїв, і поліція з'ясовує, чи могла погана погода вплинути на видимість дайверів.

Погодні умови на місці занурення в четвер, 14 травня, були несприятливими, вітер дув зі швидкістю від 25 до 30 миль на годину. Учора вранці метеорологічна служба випустила жовтий рівень небезпеки для цього району.

За даними італійського новинного видання La Repubblica, той факт, що жодному з п'яти дайверів не вдалося виплисти на поверхню, припускає, що група могла заблукати в підводній печері. Через нестачу світла і погану видимість в умовах поганої погоди вони могли втратити орієнтацію, запанікувати і, можливо, у них закінчилося повітря, коли намагалися вибратися.

Поліція також не відкидає можливості того, що один із п'яти міг застрягнути, тоді як у решти закінчилося повітря або вони запанікували, намагаючись звільнити свого колегу.

Експерти з дайвінгу також висувають різні гіпотези. За даними місцевих ЗМІ, однією з найпоширеніших гіпотез серед берегової охорони та експертів є киснева інтоксикація. Це явище відбувається, якщо склад суміші в балоні недостатній, що робить кисень токсичним на певних глибинах.

"На глибині 50 метрів у морі існує безліч ризиків; це справжня трагедія", — каже Альфонсо Болоньїні, президент Італійського товариства підводної та гіпербаричної медицини.

Слідство встановило, що групу не супроводжував місцевий гід у печеру, як того вимагає мальдівське законодавство. Правоохоронці також намагаються встановити, чи використовувала група "нитку Аріадни" — мотузку, використовувану дайверами під час дослідження печер, щоб триматися разом і знаходити входи та виходи з порожнин. Її використання є обов'язковим у деяких печерах.

Місцева влада заявила, що це найбільший нещасний випадок під час занурення в країні.

