Исследовали пещеру под водой: на Мальдивах утонула группа из пяти дайверов (фото)

Группа дайверов из Италии, которая отправилась накануне исследовать подводные пещеры атолла Вааву на Мальдивах, погибла в полном составе.

Спустя сутки после трагедии следователи назвали имена пяти жертв, пишет Daily Mail.

Одной из жертв стала 51-летняя Моника Монтефальконе, уважаемый морской биолог, телеведущая и профессор тропической морской экологии и подводной науки в Университете Генуи. Она работала в Диставе, Департаменте наук о Земле. На Мальдивах Монтефальконе была научным руководителем кампании по мониторингу островов.

Вместе с ней погибла и ее 22-летняя дочь Джорджия Соммакал. Девушка обожала дайвинг и получила степень в области биомедицинской инженерии в Университете Генуи.

Трое других погибших были опознаны как Мюриэль Одденино из Турина, Джанлука Бенедетти из Падуи и Федерико Гуальтьери из Оменьи.

Одденино, 31-летняя морская биолог и эколог, тоже работала Генуэзском университете. Она была опытным дайвером и автором научных публикаций.

44-летний Бенедетти был операционным менеджером, инструктором по дайвингу и капитаном судна. После нескольких лет работы в банковской и финансовой сфере он превратил свою страсть к дайвингу в полноценную карьеру и переехал на Мальдивы в 2017 году.

31-летний Гуальтьери был инструктором по дайвингу и недавно окончил Генуэзский университет со степенью в области морской биологии и экологии. В августе он должен был ехать в Японию, где выиграл проект.

Группа отправилась на борт"роскошно яхты Duke of York, принадлежащей иностранной компании и предназначенной для дайвинга с проживанием на борту, и исчезла недалеко от Алиматы, одного из самых популярных мест для дайвинга на атолле.

Огда стало известно о пропаже дайверов, для их поиска задействовали самолеты и скоростные катера.

"Одно тело было найдено среди пяти дайверов, отправившихся на погружение в атолл Вааву. Тело было найдено внутри пещеры. Предполагается, что остальные четыре дайвера также находятся в той же пещере, которая простирается на глубину около 60 метров", — в Национальных силах обороны Мальдив (MNDF).

На борту яхты также была студентка из Генуи, которая не ныряла с остальными пятью дайверами и осталась на борту.

Полиция начала расследование трагедии, но причина смерти пока неизвестна. Власти не исключают нескольких сценариев, и полиция выясняет, могла ли плохая погода повлиять на видимость дайверов.

Погодные условия на месте погружения в четверг , 14 мая, были неблагоприятными, ветер дул со скоростью от 25 до 30 миль в час.

Вчера утром метеорологическая служба выпустила желтый уровень опасности для этого района.

По данным итальянского новостного издания La Repubblica, тот факт, что ни одному из пяти дайверов не удалось всплыть на поверхность, предполагает, что группа могла заблудиться в подводной пещере.

Из-за недостатка света и плохой видимости в условиях плохой погоды они могли потерять ориентацию, запаниковать и, возможно, у них закончился воздух, когда они пытались выбраться.

Полиция также не исключает возможности того, что один из пяти мог застрять, в то время как у остальных закончился воздух или они запаниковали, пытаясь освободить своего коллегу.

Эксперты по дайвингу также выдвигают различные гипотезы.

По данным местных СМИ, одной из наиболее распространенных гипотез среди береговой охраны и экспертов является кислородная интоксикация. Это явление происходит, если состав смеси в баллоне недостаточен, что делает кислород токсичным на определенных глубинах.

"На глубине 50 метров в море существует множество рисков; это настоящая трагедия", — говорит Альфонсо Болоньини, президент Итальянского общества подводной и гипербарической медицины.

Следствие установило, что группу не сопровождал местный гид в пещеру, как того требует мальдивское законодательство.

Правоохранители также пытаются установить, использовала ли группа "нить Ариадны" — веревку, используемую дайверами при исследовании пещер, чтобы держаться вместе и находить входы и выходы из полостей. Ее использование является обязательным в некоторых пещерах.

Местные власти заявили, что это крупнейший несчастный случай во время погружения в стране.

