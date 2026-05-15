Чоловік, який кинув каменем у тюленя на Гаваях, може опинитися за ґратами

38-річного жителя Сіетла Ігоря Литвинчука звинувачують за федеральними статтями. Раніше він заявляв, що "досить багатий, щоб заплатити штраф".

Литвинчука заарештували 12 травня у своєму будинку у Вашингтоні і звинуватили у кримінальному злочині: "у переслідуванні та спробі переслідування гавайського тюленя-монаха, який перебуває під загрозою зникнення, кинувши великий камінь йому в голову". У суді заявили, що він порушив одразу два закони: Закон про охорону зникаючих видів і Закон про охорону морських ссавців, повідомляє Hawaii News Now.

Влада заявляє, що 38-річний Ігор Михайлович Литвинчук — це той самий чоловік, зафіксований на вірусному відео, який кидає камінь, що, за описом свідка, був "розміром з кокос", у Лані, місцевого тюленя-монаха, 5 травня, згідно з прес-релізом і кримінальною справою, з якими ознайомилися журналісти.

"Я обернулася і сказала: "Не можна це робити". Тоді він мені заявив: "Я багатий. Оштрафуйте мене на будь-яку суму. Я можу заплатити. Я приходжу сюди щомісяця", — розповіла новинному каналу Гаваїв 18-річна свідок Кейлі Шнітцер.

"Судячи з відео, камінь упав у воду, ледь не влучивши в голову тюленя, але змусивши тварину різко змінити свою поведінку, ненадовго піднявши верхню половину тіла з води і повернувшись у протилежний бік", — написали прокурори в кримінальному обвинуваченні.

Один свідок повідомив владі, що Лані не була агресивною і камінь, що впав, її явно налякав.

Після інциденту місцевий житель, якого сенатор штату Гаваї Брентон Ава назвав "екологічним активістом", побив Литвинчука, за що отримав від сенатора подячну грамоту.

"Наш адвокат хоче ясно дати зрозуміти, що ми не схвалюємо насильство, але ми нагородили його подячною грамотою за те, що він зробив", — сказав Ава.

У матеріалах справи Литвинчука адвокат не вказаний, і, за словами прокурорів, він зберігав мовчання і відмовився давати свідчення після арешту.

Литвинчук у залі суду

У разі визнання винним Литвинчуку загрожує до одного року позбавлення волі за кожним пунктом обвинувачення, а також штраф до 50 000 доларів США згідно із Законом про охорону видів, які зникають, і штраф до 20 000 доларів США згідно із Законом про охорону морських ссавців.

Фокус писав про інцидент на Гаваях. Тоді деякі росЗМІ заявили, що камінь у тюленя кинув українець.

