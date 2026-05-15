Мужчина, который кинул камнем в тюленя на Гавайях, может оказаться за решеткой

38-летнего жителя Сиэтла Игоря Литвинчука обвиняют по федеральным статьям. Ранее он заявлял, что "достаточно богат, чтобы заплатить штраф".

Литвинчук был арестован 12 мая в своем доме в Вашингтоне и обвинен в уголовном преступлении: "в преследовании и попытке преследования находящегося под угрозой исчезновения гавайского тюленя-монаха путем бросания большого камня ему в голову". В суде заявили, что он нарушил сразу два закона: Закон об охране исчезающих видов и Закон об охране морских млекопитающих, сообщает Hawaii News Now.

Власти заявляют, что 38-летний Игорь Михайлович Литвинчук — это тот самый мужчина, запечатленный на вирусном видео, бросающий камень, который, по описанию свидетеля, был "размером с кокос", в Лани, местного тюленя-монаха, 5 мая, согласно пресс-релизу и уголовному делу, с которыми ознакомились журналисты.

"Я обернулась и сказала: "Нельзя это делать". Тогда он мне заявил: "Я богат. Оштрафуйте меня на любую сумму. Я могу заплатить. Я прихожу сюда каждый месяц", — рассказала новостному каналу Гавайев 18-летняя свидетельница Кейли Шнитцер.

"Судя по видео, камень упал в воду, едва не попав в голову тюленя, но заставив животное резко изменить свое поведение, ненадолго подняв верхнюю половину тела из воды и повернувшись в противоположную сторону", — написали прокуроры в уголовном обвинении.

Один свидетель сообщил властям, что Лани не была агрессивной и упавший камень ее явно напугал.

После инцидента, местный житель, которого сенатор штата Гавайи Брентон Ава назвал "экологическим активистом", побил Литвинчука, за что получил от сенатора благодарственную грамоту.

"Наш адвокат хочет ясно дать понять, что мы не одобряем насилие, но мы наградили его благодарственной грамотой за то, что он сделал", — сказал Ава.

В материалах дела Литвинчука адвокат не указан, и, по словам прокуроров, он хранил молчание и отказался давать показания после ареста.

Литвинчук в зале суда

В случае признания виновным Литвинчуку грозит до одного года лишения свободы по каждому пункту обвинения, а также штраф до 50 000 долларов США в соответствии с Законом об охране исчезающих видов и штраф до 20 000 долларов США в соответствии с Законом об охране морских млекопитающих.

Фокус писал об инциденте на Гавайях. Тогда некоторые росСМИ заявили, что камень в тюленя бросил украинец.

