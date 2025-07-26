Погребенные под песком: древние гавайские петроглифы внезапно появились на берегу Оаху (фото)

На западном побережье острова Оаху, Гавайи, из-за сезонного перемещения песка снова появились древние петроглифы. Эти высеченные в песчанике фигуры, похожие на людей, почти десятилетия оставались скрытыми.

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На месте, расположенном вблизи рекреационного центра армии США, исследователи нашли 26 различных резьб, которым, как считается, по меньшей мере 500 лет, а некоторые из них, возможно, имеют возраст более 1000 лет, пишет Arkeonews.

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Среди петроглифов есть крупные фигуры в виде палочек, включая две массивные фигуры с детально прорисованными пальцами — редкая особенность гавайского наскального искусства. Одна из этих фигур имеет высоту и ширину около 2,5 метров.

Натан Уилкс из гарнизона армии США на Гавайях отметил, что открытие резьбы является частью природного цикла, сказав: "Океан и течения постепенно обнажают, а затем снова скрывают эти символы с течением времени".

Видимость резьбы в конце концов зависит от самой природы — петроглифы появляются и исчезают вместе со сменой приливов

Расположенные на 35 метрах песчаника вблизи береговой линии, резьба становится видимой только во время отлива, обычно в бурные месяцы с мая по ноябрь. Их обнажение быстротечно и зависит от течений Тихого океана, которые достаточно сильны, чтобы перемещать песок и осадки.

Хотя это место доступно для посещения, полный вход ограничен из-за его близости к территории, контролируемой военными, что вызывает дискуссии о сохранении культуры и доступе к ней.

Для коренных гавайских семей, которые имеют давние связи с этой местностью, эти петроглифы имеют глубокое культурное и духовное значение. В интервью член общины Глен Кила описал, как одна фигура с вытянутыми пальцами напомнила ему Мауи, полубога, который играет центральную роль в гавайской традиции.

Он объяснил: "То, как пальцы простираются с востока на запад, символизирует восход и закат солнца. Это духовный символ, подобный кресту в христианстве". Ученые предполагают, что резьба может иллюстрировать церемониальные действия или согласование с природными циклами, хотя интерпретации различаются.

Резьба из песчаника, хотя и имеет историческое значение, но также очень уязвима. Естественная эрозия, воздействие океана и взаимодействие с человеком представляют постоянную угрозу. Чтобы решить эту проблему, археологи и специалисты по культурным ресурсам активно следят за этим местом, чтобы обеспечить его защиту.

Однако видимость резьбы в конце концов зависит от самой природы — петроглифы появляются и исчезают вместе со сменой приливов.

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По мере продолжения изменений побережья резьба может снова исчезнуть под песком, оставляя лишь краткие напоминания о неизменной культурной идентичности Гавайев.

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