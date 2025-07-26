Поховані під піском: стародавні гавайські петрогліфи раптово з'явилися на березі Оаху (фото)

На західному узбережжі острова Оаху, Гаваї, через сезонне переміщення піску знову з'явилися древні петрогліфи. Ці викарбувані в пісковику фігури, схожі на людей, майже десятиліття залишалися прихованими.

Related video

На місці, розташованому поблизу рекреаційного центру армії США, дослідники знайшли 26 різних різьблень, яким, як вважається, щонайменше 500 років, а деякі з них, можливо, мають вік понад 1000 років, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Серед петрогліфів є великі фігури у вигляді паличок, включаючи дві масивні фігури з детально промальованими пальцями — рідкісна особливість гавайського наскельного мистецтва. Одна з цих фігур має висоту і ширину близько 2,5 метрів.

Натан Вілкс із гарнізону армії США на Гаваях зазначив, що відкриття різьблень є частиною природного циклу, сказавши: "Океан і течії поступово оголюють, а потім знову приховують ці символи з плином часу".

Видимість різьблень зрештою залежить від самої природи — петрогліфи з'являються і зникають разом зі зміною припливів

Розташовані на 35 метрах пісковику поблизу берегової лінії, різьблення стають видимими лише під час відливу, зазвичай у бурхливі місяці з травня по листопад. Їх оголення є швидкоплинним і залежить від течій Тихого океану, які є достатньо сильними, щоб переміщати пісок і осади.

Хоча це місце є доступним для відвідування, повний вхід обмежений через його близькість до території, що контролюється військовими, що викликає дискусії про збереження культури та доступ до неї.

Для корінних гавайських сімей, які мають давні зв'язки з цією місцевістю, ці петрогліфи мають глибоке культурне та духовне значення. У інтерв'ю член громади Глен Кіла описав, як одна фігура з витягнутими пальцями нагадала йому Мауї, напівбога, який відіграє центральну роль у гавайській традиції.

Він пояснив: "Те, як пальці простягаються зі сходу на захід, символізує схід і захід сонця. Це духовний символ, подібний до хреста в християнстві". Вчені припускають, що різьблення можуть ілюструвати церемоніальні дії або узгодження з природними циклами, хоча інтерпретації різняться.

Різьблення з пісковику, хоча і мають історичне значення, але також є дуже вразливими. Природна ерозія, вплив океану та взаємодія з людиною становлять постійну загрозу. Щоб вирішити цю проблему, археологи та фахівці з культурних ресурсів активно стежать за цим місцем, щоб забезпечити його захист.

Проте видимість різьблень зрештою залежить від самої природи — петрогліфи з'являються і зникають разом зі зміною припливів.

Важливо

Остання обитель бунтарства: у Мексиці археологи знайшли таємне місто мая

У міру продовження змін узбережжя різьблення можуть знову зникнути під піском, залишаючи лише короткі нагадування про незмінну культурну ідентичність Гаваїв.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття на тихоокеанському острові Гуам. Дослідники виявили рослину, яка потрапила туди тисячі років тому.

Також ми розповідали про етруську гробницю, яку нещодавно виявили в Італії. Знахідка здивувала вчених, оскільки до поховання не дісталися мародери.