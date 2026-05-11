На Гавайях задержали мужчину за нападение на тюленя: в сети предполагают, что это украинец

На острове Мауи на Гавайях правоохранители задержали 37-летнего мужчину после того, как его сняли на видео во время бросания большого камня в гавайского тюленя-монаха — одного из самых редких морских млекопитающих в мире. Инцидент произошел на побережье города Лахайна на острове Мауи.

На видео, которое быстро распространилось в сети, видно, как мужчина поднимает большой камень и швыряет его в направлении гавайского тюленя-монаха, который плавал у берега. Свидетели происшествия заявили, что камень был размером примерно с кокос и летел в сторону головы животного, сообщило местное издание Сиэтла KOMO News.

После инцидента местные жители вызвали полицию и представителей природоохранных служб. Работники Департамента земельных и природных ресурсов Гавайев вместе с полицией Мауи оперативно прибыли на место и задержали 37-летнего мужчину из Сиэтла, который соответствовал описанию очевидцев.

По данным правоохранителей, мужчина отказался давать показания и попросил адвоката. Сейчас официальных уголовных обвинений ему еще не выдвинули, однако дело передали в Управление правоохранительной деятельности NOAA для дальнейшего расследования.

По видео, опубликованному в социальных сетях, мэр Мауи Ричард Биссен идентифицировал тюленя как Лани, обитающую на берегах Западного Мауи более 20 лет.

"Позвольте мне четко заявить, что это не тот тип посетителей, которых мы рады приветствовать на Мауи. Мы рады уважительным посетителям, которые понимают, что к нашей культурной среде и дикой природе нужно относиться бережно и с любовью. Такое поведение не будут терпеть", — сказал он.

Гавайский тюлень-монах относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения. По оценкам природоохранников, в мире осталось примерно 1400-1600 таких животных. Вид охраняется федеральным законодательством США, в частности Законом о защите морских млекопитающих и Законом об исчезающих видах.

Инцидент вызвал масштабное возмущение на Гавайях. После распространения ролика в соцсетях появилось еще одно видео, на котором местный житель нападает на мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животным. Часть пользователей сети поддержала действия гавайца, хотя власти официально не одобряли насилие.

В то же время в соцсетях начали распространяться утверждения, что к инциденту якобы причастен украинский бизнесмен и владелец транспортной компании Tranridge Inc. Однако установить первоисточник этой информации пока не удалось. Подобные заявления активно публикуют российские Telegram-каналы и паблики, но никаких официальных подтверждений этому нет. Также эту версию упомянули Hromadske.

В случае выдвижения официальных обвинений мужчине может грозить крупный штраф и даже тюремное заключение. За нарушение законов о защите морских млекопитающих в США предусмотрены штрафы до 50 тысяч долларов и уголовная ответственность.

