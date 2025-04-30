"Ананасовая пудра" окрасила вулканы Гавайев: удивительные белые вершины запечатлели из космоса

Исследователи показали спутниковые снимки, демонстрирующие последствия необычно сильного снегопада на Гавайях, который покрыл вершины вулканов Мауна-Лоа и Мауна-Кеа в белый цвет — местные жители называют это явление «ананасовой пудрой».

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Об этом пишет Live Science.

Поразительные спутниковые снимки были сделаны в 2021 году и показывают вулканические вершины Большого острова Гавайев, покрытые толстым слоем снега после одного из самых экстремальных снегопадов на острове за последнее время.

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На изображении выше показан самый обширный снежный покров на Мауна-Лоа, вулкане высотой 4170 метров, расположенном недалеко от Большого острова. На снимке ниже запечатлен вулкан Мауна-Кеа высотой 4205 метров и расположенный в 40 километрах севернее. Исследователи отмечают, что оба спутниковых снимка были сделаны в один и тот же день.

Отметим, что вулкан Мауна-Лоа все еще активен, а его последнее извержение произошло в период с ноября по декабрь 2022 года. В то же время Мауна-Кеа находится в состоянии покоя по крайней мере последние 4600 лет.

Несмотря на то, что снег на Гавайях может показаться чем-то странным, исследователи отмечают что он встречается чаще, чем думают большинство людей. На самом деле вулканы покрываются небольшим слоем снега ежегодно, однако снегопад 2021 года стал экстремальным. Согласно данным обсерватории NASA, когда было сделано фото, общее количество снега, покрывающего вершины, достигло второго по величине количества за всю историю наблюдений с 2001 года. На пике предыдущей метели за один день на вершине обоих вулканов выпало до 60 сантиметров нега.

Мауна-Кеа получила меньше снега, чем Мауна-Лоа. Однако в совокупности белые пятна достигли почти рекордных уровней Фото: NASA

Исследователи отмечают, что гавайский снег часто связан с погодным явлением, известным как Kona low. Это погодное явление возникает, когда ветры меняют типичное северо-восточное направление и начинают дуть с юго-западной стороны, подпитываемые влагой из тропического Тихого океана, которая превращается в дождь и снег, поднимаясь по склонам гор.

Известно, что снег чаще всего выпадает в период с октября по апрель — в результате на вершинах Мауна-Лоа и Мауна-Кеа в среднем 20 дней в году лежит снежный покров. В редких случаях снег выпадал на вулканах вплоть до июня, однако ученые предупреждают, что в будущем "ананасовый порошок" может быть не таким распространенным явлением.

Недавние исследования показали, что антропогенное изменение климата, вероятно, сделает появление снега на Гавайях гораздо более менее вероятным, поскольку повышение температуры океана снижает вероятность появления Kona low. К сожалению, прогнозы предполагают, что будущие средние зимние снегопады будут в 10 раз меньше, чем сегодня, что фактически уничтожит весь снежный покров

Ранее Фокус писал о том, что самый большой вулкан в мире Мауна-Лоа начинает "ворчать".