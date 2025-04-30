"Ананасова пудра" забарвила вулкани Гаваїв: дивовижні білі вершини сфотографували з космосу

Дослідники показали супутникові знімки, які демонструють наслідки незвично сильного снігопаду на Гаваях, що вкрив вершини вулканів Мауна-Лоа і Мауна-Кеа в білий колір — місцеві жителі називають це явище "ананасовою пудрою".

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Про це пише Live Science.

Дивовижні супутникові знімки було зроблено 2021 року, вони показують вулканічні вершини Великого острова Гаваїв, вкриті товстим шаром снігу після одного з найекстремальніших снігопадів на острові за останній час.

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На зображенні вище показано найбільший сніговий покрив на Мауна-Лоа, вулкані висотою 4170 метрів, розташованому недалеко від Великого острова. На знімку нижче зображений вулкан Мауна-Кеа заввишки 4205 метрів, розташований за 40 кілометрів на північ. Дослідники зазначають, що обидва супутникові знімки були зроблені в один і той самий день.

Зазначимо, що вулкан Мауна-Лоа все ще активний, а його останнє виверження відбулося в період з листопада по грудень 2022 року. Водночас Мауна-Кеа перебуває у стані спокою принаймні останні 4600 років.

Попри те, що сніг на Гаваях може здатися чимось дивним, дослідники зазначають, що він зустрічається частіше, ніж думають більшість людей. Насправді вулкани вкриваються невеликим шаром снігу щороку, проте снігопад 2021 року став екстремальним. Згідно з даними обсерваторії NASA, коли було зроблено фото, загальна кількість снігу, що вкриває вершини, сягнула другої за величиною кількості за всю історію спостережень з 2001 року. На піку попередньої хуртовини за один день на вершині обох вулканів випало до 60 сантиметрів снігу.

Мауна-Кеа отримала менше снігу, ніж Мауна-Лоа. Однак у сукупності білі плями досягли майже рекордних рівнів Фото: solar-system

Дослідники зазначають, що гавайський сніг часто пов'язаний з погодним явищем, відомим як Kona low. Це погодне явище виникає, коли вітри змінюють типовий північно-східний напрямок і починають дути з південно-західного боку, підживлювані вологою з тропічного Тихого океану, що перетворюється на дощ і сніг, піднімаючись схилами гір.

Відомо, що сніг найчастіше випадає в період з жовтня по квітень — в результаті на вершинах Мауна-Лоа і Мауна-Кеа в середньому 20 днів на рік лежить сніговий покрив. У рідкісних випадках сніг випадав на вулканах аж до червня, проте вчені попереджають, що в майбутньому "ананасовий порошок" може бути не таким поширеним явищем.

Нещодавні дослідження показали, що антропогенна зміна клімату, ймовірно, зробить появу снігу на Гаваях набагато менш імовірною, оскільки підвищення температури океану знижує ймовірність появи Kona low. На жаль, прогнози припускають, що майбутні середні зимові снігопади будуть у 10 разів меншими, ніж сьогодні, що фактично знищить весь сніговий покрив.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший вулкан у світі Мауна-Лоа починає "бурчати".