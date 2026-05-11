На Гаваях затримали чоловіка за напад на тюленя: у мережі припускають, що це українець

На острові Мауї на Гаваях правоохоронці затримали 37-річного чоловіка після того, як його зняли на відео під час кидання великого каменя у гавайського тюленя-монаха — одного з найрідкісніших морських ссавців у світі. Інцидент стався на узбережжі міста Лахайна на острові Мауї.

На відео, яке швидко поширилося в мережі, видно, як чоловік піднімає великий камінь і жбурляє його у напрямку гавайського тюленя-монаха, який плавав біля берега. Свідки події заявили, що камінь був приблизно розміром із кокос і летів у бік голови тварини, повідомило місцеве видання Сіетлу KOMO News.

Після інциденту місцеві жителі викликали поліцію та представників природоохоронних служб. Працівники Департаменту земельних і природних ресурсів Гаваїв разом із поліцією Мауї оперативно прибули на місце та затримали 37-річного чоловіка із Сіетла, який відповідав опису очевидців.

За даними правоохоронців, чоловік відмовився давати свідчення та попросив адвоката. Наразі офіційних кримінальних обвинувачень йому ще не висунули, однак справу передали до Управління правоохоронної діяльності NOAA для подальшого розслідування.

По відео, опублікованому в соціальних мережах, мер Мауї Річард Біссен ідентифікував тюленя як Лані, що мешкає на берегах Західного Мауї понад 20 років.

"Дозвольте мені чітко заявити, що це не той тип відвідувачів, яких ми раді вітати на Мауї. Ми раді шанобливим відвідувачам, які розуміють, що до нашого культурного середовища та дикої природи потрібно ставитися дбайливо та з любов’ю. Таку поведінку не будуть терпіти", — сказав він.

Гавайський тюлень-монах належить до видів, що перебувають під загрозою зникнення. За оцінками природоохоронців, у світі залишилося приблизно 1400-1600 таких тварин. Вид охороняється федеральним законодавством США, зокрема Законом про захист морських ссавців та Законом про зникаючі види.

Інцидент викликав масштабне обурення на Гаваях. Після поширення ролика в соцмережах з’явилося ще одне відео, на якому місцевий житель нападає на чоловіка, підозрюваного у жорстокому поводженні з твариною. Частина користувачів мережі підтримала дії гавайця, хоча влада офіційно не схвалювала насильство.

Водночас у соцмережах почали поширюватися твердження, що до інциденту нібито причетний український бізнесмен і власник транспортної компанії Tranridge Inc. Однак встановити першоджерело цієї інформації наразі не вдалося. Подібні заяви активно публікують російські Telegram-канали та пабліки, але жодних офіційних підтверджень цьому немає. Також цю версію згадали Hromadske.

У разі висунення офіційних обвинувачень чоловікові може загрожувати великий штраф і навіть тюремне ув’язнення. За порушення законів про захист морських ссавців у США передбачені штрафи до 50 тисяч доларів та кримінальна відповідальність.

