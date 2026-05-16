Величезний вогняний "гриб": у російському П'ятигорську стався вибух на АЗС (фото, відео)

Потужний вибух стався в П'ятигорську Ставропольського краю РФ. Місцева влада поспішила виправдатися, що українські БПЛА тут ні до чого.

У суботу вдень, 16 травня, на вулиці Єрмолова в російському П'ятигорську стався вибух із подальшим загорянням. Про це повідомляє телеграм-канал SHOT.

Момент вибуху на заправці було зафіксовано на відео. В оприлюднених у соцмережах кадрах показують, як у небо злетів вогняний "гриб" великих розмірів. Зазначається, що ударна хвиля вибила шибки в найближчих будинках.

Момент вибуху потрапив в об'єктив свідків події Фото: скриншот Величезний стовп вогню над АЗС Фото: скриншот

Площа пожежі, якій присвоїли підвищений ранг складності, становила тисячу квадратних метрів. У ліквідації загоряння задіяно 45 осіб та 15 одиниць техніки.

Глава міста Дмитро Ворошилов "заспокоїв" місцевих жителів, що вибух не був пов'язаний з атакою БПЛА, повідомляє телеграм-канал ASTRA. Водночас він заявив, що внаслідок події постраждали двоє людей, одна з яких перебуває у важкому стані.

Пожежа на АЗС у П'ятигорську Фото: скриншот

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров пізніше уточнив, що кількість постраждалих під час вибуху на газовій заправці збільшилася до 10 осіб, із них чотирьох госпіталізовано.

Нагадаємо, після ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах попит на бензин зріс у кілька разів. У РФ почався дефіцит палива і купити АІ-95 на біржі стає вкрай складно.

У вересні 2025 року, як писав Фокус, російським АЗС довелося вводити жорсткі ліміти на паливо.