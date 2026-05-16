Огромный огненный "гриб": в российском Пятигорске произошел взрыв на АЗС (фото, видео)

Мощный взрыв произошел в Пятигорске Ставропольского края РФ. Местные власти поспешили оправдаться, что украинские БПЛА здесь не при чем.

В субботу днем, 16 мая, на улице Ермолова в российском Пятигорске произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Момент взрыва на заправке был зафиксирован на видео. В обнародованных в соцсетях кадрах показывают, как в небо взмыл огненный "гриб" больших размеров. Отмечается, что ударная волна выбила стекла в ближайших домах.

Момент взрыва попал в объектив свидетелей происшествия Фото: скриншот Огромный столб огня над АЗС Фото: скриншот

Площадь пожара, которому присвоили повышенный ранг сложности, составила тысячу квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы 45 человек и 15 единиц техники.

Глава города Дмитрий Ворошилов "успокоил" местных жителей, что взрыв не был связан с атакой БПЛА, сообщает телеграм-канал ASTRA. При этом он заявил, что в результате происшествия пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Відео дня

Пожар на АЗС в Пятигорске Фото: скриншот

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров позднее уточнил, что количество пострадавших при взрыве на газовой заправке увеличилось до 10 человек, из них четверо госпитализированы.

Напомним, после ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам спрос на бензин вырос в несколько раз. В РФ начался дефицит топлива и купить АИ-95 на бирже становится крайне сложно.

В сентябре 2025 года, как писал Фокус, российским АЗС пришлось вводить жесткие лимиты на топливо.