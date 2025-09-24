Украинские БПЛА парализуют НПЗ: российские АЗС вводят жесткие лимиты на топливо

В ряде регионов РФ автозаправочные станции ввели ограничения на отпуск бензина — не более 10-20 литров на клиента, а кое-где реализуют только дизель. Эксперты связывают дефицит с последствиями украинских ударов по топливной инфраструктуре.

Как сообщают "Известия", перебои с топливом зафиксированы в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и других областях.

Часть сетей разрешает отпуск лишь ограниченного объема бензина.

"Лукойл" на отдельных станциях запретил продажу топлива в канистрах и приостановил обслуживание топливных карт.

Некоторые независимые АЗС временно остановили работу из-за нерентабельности закупок.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что дефицит наблюдается уже больше месяца: "Некоторые сети были вынуждены установить лимит в 10-20 литров на посетителя или временно продавать только дизель, чтобы не закрывать заправки".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил перебои: "Зафиксированные временные трудности с топливом связаны с цепочками поставок в макрорегионе".

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, среди причин — ремонты нефтеперерабатывающих заводов и атаки дронов на инфраструктуру РФ.

В начале сентября цена Аи-95 на Петербургской бирже достигла рекордных 82,3 тыс. рублей (40 778 грн) за тонну, что превысило предыдущие максимумы.

Правительство РФ с июля временно ограничило экспорт бензина, а теперь рассматривает и запрет экспорта дизеля до конца 2025 года.

По оценкам экспертов, модель биржевых торгов провоцирует подорожание: спрос значительно превышает доступные объемы.

Эксперты считают, что правительство РФ будет вынуждено ужесточать экспортные ограничения, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке. Предлагаются дополнительные меры — от субсидий и льготной логистики для АЗС в отдаленных регионах до ускорения ремонтов и ввода новых мощностей НПЗ.

