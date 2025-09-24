Українські БПЛА паралізують НПЗ: російські АЗС вводять жорсткі ліміти на пальне

У низці регіонів РФ автозаправні станції запровадили обмеження на відпуск бензину — не більше 10–20 літрів на клієнта, а подекуди реалізують лише дизель. Експерти пов’язують дефіцит із наслідками українських ударів по паливній інфраструктурі.

Related video

Як повідомляють "Известия", перебої з паливом зафіксовані в Московській, Ленінградській, Рязанській, Нижегородській та інших областях.

Частина мереж дозволяє відпуск лише обмеженого обсягу бензину.

"Лукойл" на окремих станціях заборонив продаж пального у каністрах та призупинив обслуговування паливних карток.

Деякі незалежні АЗС тимчасово зупинили роботу через нерентабельність закупівель.

Президент Незалежного паливного союзу Павло Баженов заявив, що дефіцит спостерігається вже понад місяць: "Деякі мережі були змушені встановити ліміт у 10–20 літрів на відвідувача або тимчасово продавати лише дизель, аби не закривати заправки".

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін підтвердив перебої: "Зафіксовані тимчасові труднощі з паливом пов’язані з ланцюжками постачання у макрорегіоні".

За словами аналітика Freedom Finance Global Володимира Чернова, серед причин —ремонти нафтопереробних заводів та атаки дронів на інфраструктуру РФ.

На початку вересня ціна Аі-95 на Петербурзькій біржі сягнула рекордних 82,3 тис. рублів (40 778 грн) за тонну, що перевищило попередні максимуми.

Уряд РФ з липня тимчасово обмежив експорт бензину, а тепер розглядає і заборону експорту дизеля до кінця 2025 року.

За оцінками експертів, модель біржових торгів провокує подорожчання: попит значно перевищує доступні обсяги.

Експерти вважають, що уряд РФ буде змушений посилювати експортні обмеження, аби уникнути дефіциту на внутрішньому ринку. Пропонуються додаткові заходи — від субсидій і пільгової логістики для АЗС у віддалених регіонах до прискорення ремонтів і введення нових потужностей НПЗ.

Як повідомляв Фокус, у тимчасово окупованому Луганську величезні черги машин стоять біля мереж АЗС, у місті практично зник бензин.

Фокус також писав, що у серпні у Криму та на Забайкаллі росіяни зупинили продаж 95-го бензину через удари по НПЗ.