Тільки за талонами: у Криму та на Забайкаллі росіяни зупинили продаж 95-го бензину через удари по НПЗ (фото)

Росіяни припинили вільний продаж бензину типу А-95 у Забайкальському краю та у тимчасово окупованому Криму: пальне можливо знайти лише на невеликих АЗС за підвищеною ціною, його почали продавати за талонами. Окупаційна влада каже, що причиною відсутності А-95 на півострові є "погодні умови".

Експорт бензину з Росії до тимчасово окупованого Криму зупинено щонайменше до кінця вересня. Про це повідомив громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі за інформацією місцевих пабліків.

"Росіяни зупинили вільний продаж 95-го бензину на Забайкаллі та в окупованому Криму. Тепер цей бензин можна придбати тільки за талонами", — розповів Стерненко.

За словами активіста, такі обмеження стали результатом ударів безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

Місцевий Telegram-канал "Крымский ветер" писав, що в окупованих Севастополі та Сімферополі неможливо знайти бензин А-95 у великій мережі АЗС ATAN. Подекуди бензин А-95 можна придбати лише на невеликих АЗС. Ціна, за даними медіа, коливається від 71 до 73 рублів

"Крымский ветер" | АЗС у Криму

Підконтрольне Росії Мінпаливенерго Криму повідомляло 15 серпня, що причиною відсутності палива на окупованому півострові є нібито "погодні умови".

"Наразі існують тимчасові труднощі з доставленням світлих нафтопродуктів до Криму через Керченську протоку — одним із значних чинників є графік роботи поромної переправи за погодними умовами", — йшлося у повідомленні росіян.

Тим часом у медіа інформують, що на більшості АЗС у Криму бензину А-95 немає у наявності.

"На тих АЗС, де він є, продають переважно по талонах від підприємств", — пишуть місцеві.

Кадри з табло на різних АЗС у Криму також демонструють відсутність бензину А-95.

"Крымский ветер" | АЗС "Старт" у Криму

Удари по російських НПЗ

Упродовж останніх кількох тижнів дрони масовано завдають ударів по нафтовій промисловості Росії. Так, 15 серпня БпЛА атакували один із найбільших НПЗ системи "Роснефти" у місті Сизрань Самарської області Росії. Внаслідок ударів здійнялася масштабна пожежа.

14 серпня у пресслужбі СБС повідомили про успішну атаку по одному з найбільших НПЗ Росії, розташованому у Волгоградській області. Внаслідок обстрілу здійнялися пожежі у зонах, де розташовані переробні установки та резервуари з нафтопродуктами.

11 серпня видання Bloomberg інформувало, що Саратовський НПЗ у Росії припинив прийом нафти після атак українських безпілотників.