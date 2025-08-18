Только по талонам: в Крыму и на Забайкалье россияне остановили продажу 95-го бензина из-за ударов по НПЗ (фото)

Россияне прекратили свободную продажу бензина типа А-95 в Забайкальском крае и во временно оккупированном Крыму: топливо можно найти только на небольших АЗС по повышенной цене, его начали продавать по талонам. Оккупационные власти говорят, что причиной отсутствия А-95 на полуострове являются "погодные условия".

Related video

Экспорт бензина из России во временно оккупированный Крым остановлен как минимум до конца сентября. Об этом сообщил общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале по информации местных пабликов.

"Россияне остановили свободную продажу 95-го бензина на Забайкалье и в оккупированном Крыму. Теперь этот бензин можно приобрести только по талонам", — рассказал Стерненко.

По словам активиста, такие ограничения стали результатом ударов беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Местный Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что в оккупированных Севастополе и Симферополе невозможно найти бензин А-95 в крупной сети АЗС ATAN. Кое-где бензин А-95 можно приобрести только на небольших АЗС. Цена, по данным медиа, колеблется от 71 до 73 рублей

"Крымский ветер" | АЗС в Крыму

Подконтрольное России Минтопэнерго Крыма сообщало 15 августа, что причиной отсутствия топлива на оккупированном полуострове являются якобы "погодные условия".

"Сейчас существуют временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов в Крым через Керченский пролив — одним из значительных факторов является график работы паромной переправы по погодным условиям", — говорилось в сообщении россиян.

Между тем в медиа информируют, что на большинстве АЗС в Крыму бензина А-95 нет в наличии.

"На тех АЗС, где он есть, продают преимущественно по талонам от предприятий", — пишут местные.

Кадры с табло на различных АЗС в Крыму также демонстрируют отсутствие бензина А-95.

"Крымский ветер" | АЗС "Старт" в Крыму

Удары по российским НПЗ

В течение последних нескольких недель дроны массированно наносят удары по нефтяной промышленности России. Так, 15 августа БпЛА атаковали один из крупнейших НПЗ системы "Роснефти" в городе Сызрань Самарской области России. В результате ударов поднялся масштабный пожар.

14 августа в пресс-службе СБС сообщили об успешной атаке по одному из крупнейших НПЗ России, расположенному в Волгоградской области. В результате обстрела поднялись пожары в зонах, где расположены перерабатывающие установки и резервуары с нефтепродуктами.

11 августа издание Bloomberg информировало, что Саратовский НПЗ в России прекратил прием нефти после атак украинских беспилотников.