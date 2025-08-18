Только по талонам: в Крыму и на Забайкалье россияне остановили продажу 95-го бензина из-за ударов по НПЗ (фото)
Россияне прекратили свободную продажу бензина типа А-95 в Забайкальском крае и во временно оккупированном Крыму: топливо можно найти только на небольших АЗС по повышенной цене, его начали продавать по талонам. Оккупационные власти говорят, что причиной отсутствия А-95 на полуострове являются "погодные условия".
Экспорт бензина из России во временно оккупированный Крым остановлен как минимум до конца сентября. Об этом сообщил общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале по информации местных пабликов.
"Россияне остановили свободную продажу 95-го бензина на Забайкалье и в оккупированном Крыму. Теперь этот бензин можно приобрести только по талонам", — рассказал Стерненко.
По словам активиста, такие ограничения стали результатом ударов беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Местный Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что в оккупированных Севастополе и Симферополе невозможно найти бензин А-95 в крупной сети АЗС ATAN. Кое-где бензин А-95 можно приобрести только на небольших АЗС. Цена, по данным медиа, колеблется от 71 до 73 рублей
Подконтрольное России Минтопэнерго Крыма сообщало 15 августа, что причиной отсутствия топлива на оккупированном полуострове являются якобы "погодные условия".
"Сейчас существуют временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов в Крым через Керченский пролив — одним из значительных факторов является график работы паромной переправы по погодным условиям", — говорилось в сообщении россиян.
Между тем в медиа информируют, что на большинстве АЗС в Крыму бензина А-95 нет в наличии.
"На тех АЗС, где он есть, продают преимущественно по талонам от предприятий", — пишут местные.
Кадры с табло на различных АЗС в Крыму также демонстрируют отсутствие бензина А-95.
Удары по российским НПЗ
В течение последних нескольких недель дроны массированно наносят удары по нефтяной промышленности России. Так, 15 августа БпЛА атаковали один из крупнейших НПЗ системы "Роснефти" в городе Сызрань Самарской области России. В результате ударов поднялся масштабный пожар.
14 августа в пресс-службе СБС сообщили об успешной атаке по одному из крупнейших НПЗ России, расположенному в Волгоградской области. В результате обстрела поднялись пожары в зонах, где расположены перерабатывающие установки и резервуары с нефтепродуктами.
11 августа издание Bloomberg информировало, что Саратовский НПЗ в России прекратил прием нефти после атак украинских беспилотников.