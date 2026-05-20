Таїланд посилив умови для перебування іноземців: як це позначиться на українцях

З липня 2024 року туристи з 93 країн, зокрема й українці, могли відвідувати країну без візи протягом 60 днів у межах урядових заходів зі стимулювання економіки після пандемії COVID-19. Однак напередодні уряд Таїланду скасував цей виняток.

Тепер тривалість перебування іноземців визначатиметься залежно від країни, повідомляє ВВС.

Причиною такого рішення стали питання безпеки і заплутана візова система. Річ у тім, що останніми роками Таїландом прокотилася хвиля гучних арештів іноземців, зокрема у справах, пов'язаних із наркотиками і торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації.

У квітні цього року тайська поліція провела рейд у неліцензованій міжнародній школі в столиці Бангкоку і заарештувала 10 іноземців, які працювали там без дозволів на роботу.

Анутін Чарнвіракул, прем'єр-міністр країни, заявив, що уряд визнав політику необхідною для перегляду, "щоб вона більше відповідала поточній ситуації як з точки зору економіки, так і національної безпеки".

У мережі вже з'явився неофіційний список із 54 країн, нібито наданий Міністерством закордонних справ Таїланду, яким доведеться оформляти візу після 30-денного перебування. Це більшість європейських країн, включно з Україною, США, Канада, держави Близького Сходу тощо.

Для деяких країн термін дії звільнення від візових вимог буде коротшим або довшим відповідно до взаємних угод з окремими країнами. Наприклад, 90-денний безвізовий режим залишається для таких країн як Аргентина, Бразилія, Чилі, Перу та Південна Корея.

Нова візова система набуде чинності через 15 днів після публікації в Королівській газеті, де публікуються юридичні та нормативні повідомлення.

Таїланд є одним із провідних туристичних напрямків в Азії, а туризм відіграє ключову роль в економіці країни. У 2019 році країну відвідали майже 40 мільйонів осіб, але це число різко скоротилося під час пандемії і відновилося тільки за останні два роки. За офіційними даними, цього року країну вже відвідали приблизно 12 мільйонів осіб.

