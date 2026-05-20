Таиланд ужесточил условия для пребывания иностранцев: как это отразится на украинцах

С июля 2024 года туристы из 93 стран, в том числе и украинцы, могли посещать страну без визы в течение 60 дней в рамках правительственных мер по стимулированию экономики после пандемии COVID-19. Однако накануне правительство Таиланда отменило это исключение.

Теперь продолжительность пребывания иностранцев будет определяться в зависимости от страны, сообщает ВВС.

Причиной такого решения стали вопросы безопасности и запутанная визовая система. Дело в том, что за последние годы по Таиланду прокатилась волна громких арестов иностранцев, в том числе по делам, связанным с наркотиками и торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В апреле этого года тайская полиция провела рейд в нелицензированной международной школе в столице Бангкоке и арестовала 10 иностранцев, работавших там без разрешений на работу.

Анутин Чарнвиракул, премьер-министр страны, заявил, что правительство сочло политику необходимой для пересмотра, "чтобы она больше соответствовала текущей ситуации как с точки зрения экономики, так и национальной безопасности".

В сети уже появился неофициальный список из 54 стран, якобы предоставленный Министерством иностранных дел Таиланда, которым придется оформлять визу после 30-дневного пребывания. Это большинство европейских стран, включая Украину, США, Канада, государства Ближнего Востока и т.д.

Для некоторых стран срок действия освобождения от визовых требований будет короче или дольше в соответствии со взаимными соглашениями с отдельными странами. Например, 90-дневный безвизовый режим остается для таких стран как Аргентина, Бразилия, Чили, Перу и Южная Корея.

Новая визовая система вступит в силу через 15 дней после публикации в Королевской газете, где публикуются юридические и нормативные уведомления.

Таиланд является одним из ведущих туристических направлений в Азии, а туризм играет ключевую роль в экономике страны. В 2019 году страну посетили почти 40 миллионов человек, но это число резко сократилось во время пандемии и восстановилось только за последние два года. По официальным данным, в этом году страну уже посетили около 12 миллионов человек.

