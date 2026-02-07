Таиланд или Вьетнам: украинец рассказал о плюсах и минусах жизни в Азии (фото)

Олег, который полгода прожил в Таиланде (Пхукет) и два месяца во Вьетнаме (Ня Чанг), поделился собственным сравнением жизни в этих странах. По его словам, речь идет не о туристическом опыте, а о реальной жизни в двух городах.

Он отмечает, что Таиланд и Вьетнам ощутимо отличаются уже на уровне мелочей. Таиланд — королевство, Вьетнам — коммунистическая страна. По словам Олега, это хорошо заметно в повседневной жизни. Об этом парень рассказал в Instagram.

На Пхукете (Таиланд) большинство местных имеют базовое знание английского, привыкли к туристам и демонстрируют высокий уровень сервиса: стараются помочь и угодить. Ня Чанг (Вьетнам), наоборот, произвел впечатление более закрытого города: люди прямые, могут игнорировать, с английским там сложнее, зато иногда используют базовый русский.

В то же время Ня Чанг Олег называет более современным и опрятным: побережье чище, больше порядка. Пхукет он сравнивает с большой деревней — с красивыми местами, особенно в дорогих районах, но с нехваткой тротуаров и пешеходных зон.

Відео дня

Что касается природы, то, по его мнению, она все же красивее в Таиланде, хотя во Вьетнаме также есть много живописных локаций.

Олег во Вьетнаме Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Британская пара кардинально изменила свою жизнь и переехала из Бирмингема в египетский курорт Хургада. Они продали имущество, оставили работу и поселились в просторной квартире.

Эксперты назвали 10 лучших в мире маршрутов для походов.

Кроме того, украинку удивило то, что она увидела в самой бедной стране мира — Зимбабве.