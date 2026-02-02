На родине намного дороже: женщина уволилась с работы и переехала в Египет

Британская пара, Кельс и Расс, кардинально изменила свою жизнь, переехав из Бирмингема в египетский курорт Хургада. Они продали имущество, оставили работу и поселились в просторной квартире.

Молодая пара из Великобритании решила в корне изменить свою жизнь, перебравшись в Египет. Кельс и Расс распрощались с привычной рутиной в Бирмингеме и переехали в Хургаду — популярный курортный город на побережье Красного моря. Довольны ли они своей жизнью, — поинтересовался Фокус.

Судьбоносное решение

Решение о переезде пришло после посещения родителей Расса, которые проживают в Египте. Именно тогда пара поняла, что стремится к переменам и новому жизненному опыту.

Кельс делится впечатлениями от переезда в социальных сетях. Уже на второй день пребывания в Хургаде она показала подписчикам свое новое жилье.

Отдых в Египте Фото: Pixels

Квартира поразила многих своей современной отделкой. В ней есть большая гостиная с обеденной зоной, стильная кухня, современная ванная комната с душевой и уютная спальня. Украшением жилья стал балкон с видом на общий бассейн.

Доступная аренда жилья

Пара нашла жилье с помощью Facebook. Ежемесячная арендная оплата составляет чуть более 400 фунтов. В эту сумму уже включены коммунальные платежи, в частности кондиционирование.

После переезда Кельс освободилась. Теперь она наслаждалась отдыхом у бассейна при температуре 25 градусов выше нуля.

Видео британки собрало более 70 тысяч просмотров. Пользователи соцсетей восторженно комментируют новый образ жизни пары. Многие выражают желание повторить их опыт.

