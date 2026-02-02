На батьківщині значно дорожче: жінка звільнилась з роботи й переїхала до Єгипту

Британська пара, Кельс та Расс, кардинально змінила своє життя, переїхавши з Бірмінгема до єгипетського курорту Хургада. Вони продали майно, залишили роботу та оселилися в просторій квартирі.

Молода пара з Великої Британії вирішила докорінно змінити своє життя, перебравшись до Єгипту. Кельс і Расс розпрощалися зі звичною рутиною у Бірмінгемі та переїхали до Хургади — популярного курортного міста на узбережжі Червоного моря. Чи задоволені вони своїм життям, — поцікавився Фокус.

Доленосне рішення

Рішення про переїзд прийшло після відвідин батьків Расса, які проживають у Єгипті. Саме тоді пара зрозуміла, що прагне змін та нового життєвого досвіду.

Кельс ділиться враженнями від переїзду у соціальних мережах. Вже другого дня перебування в Хургаді вона показала підписникам своє нове помешкання.

Відпочинок у Єгипті Фото: Pixels

Квартира вразила багатьох своїм сучасним оздобленням. У ній є велика вітальня з обідньою зоною, стильна кухня, сучасна ванна кімната з душовою та затишна спальня. Окрасою житла став балкон з видом на спільний басейн.

Доступна оренда житла

Пара знайшла оселю за допомогою Facebook. Щомісячна орендна оплата становить трохи понад 400 фунтів. До цієї суми вже включено комунальні платежі, зокрема кондиціонування.

Після переїзду Кельс звільнилася. Тепер вона насолоджувалася відпочинком біля басейну за температури 25 градусів вище нуля.

Відео британки зібрало понад 70 тисяч переглядів. Користувачі соцмереж захоплено коментують новий спосіб життя пари. Багато хто висловлює бажання повторити їхній досвід.

