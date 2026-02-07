Таїланд чи Вʼєтнам: українець розказав про плюси та мінуси життя в Азії (фото)

Олег, який пів року прожив у Таїланді (Пхукет) та два місяці у Вʼєтнамі (Ня Чанг), поділився власним порівнянням життя в цих країнах. За його словами, йдеться не про туристичний досвід, а про реальне життя в двох містах.

Він зазначає, що Таїланд і Вʼєтнам відчутно відрізняються вже на рівні дрібниць. Таїланд — королівство, Вʼєтнам — комуністична країна. За словами Олега, це добре помітно в повсякденному житті. Про це хлопець розказав у Instagram.

На Пхукеті (Таїланд) більшість місцевих мають базове знання англійської, звикли до туристів і демонструють високий рівень сервісу: намагаються допомогти та догодити. Ня Чанг (Вʼєтнам), навпаки, справив враження більш закритого міста: люди прямі, можуть ігнорувати, з англійською там складніше, натомість інколи використовують базову російську.

Водночас Ня Чанг Олег називає сучаснішим і більш охайним: узбережжя чистіше, більше порядку. Пхукет він порівнює з великим селом — з гарними місцями, особливо в дорогих районах, але з браком тротуарів і пішохідних зон.

Що стосується природи, то, на його думку, вона все ж красивіша у Таїланді, хоча Вʼєтнам також має багато мальовничих локацій.

Олег у Вʼєтнамі Фото: Instagram

