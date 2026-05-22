Ганс і Гретель у реальності: у Португалії заарештували пару, яка кинула своїх дітей у лісі

Французи зав'язали своїм синам п'яти і чотирьох років очі і залишили їх у лісі неподалік від міста Компорта. Це приморський регіон, який також славиться дикою природою.

41-річну матір хлопчиків та їхнього 55-річного вітчима заарештували в місті Фатіма. Їм висунуто звинувачення в тому, що вони кинули дітей за сотні кілометрів від місця, де ті виросли, пише Daily Mail.

Малюків, які брели дорогою, випадково знайшов місцевий житель

Малюків знайшли місцеві жителі ввечері, коли вони брели сільською дорогою між містами Алкасер-ду-Сал і Компорта. Батьки були заарештовані за 200 км від того місця, де вони залишили хлопчиків. До того, як це сталося, їх зафіксувала камера на заправці на кордоні з Іспанією: поки мати заправлялася, діти безтурботно гралися в машині. Як вони розповіли, їм зав'язали очі, дали змінний одяг, два яблука і дві пляшки води. А потім просто кинули, сказавши, що вони мають знайти закопаний ніж, щоб зрізати пов'язки з очей. Малюки копалися в землі деякий час, поки не здогадалися просто зняти пов'язки. І тоді вони зрозуміли, що залишилися самі в лісі.

Усе, що мати залишила синам, кинувши їх у лісі Фото: Соцсети

"Вони плакали, були в жаху і кликали тата", — розповів Артур, місцевий житель, який їх знайшов.

Мати француженки, бабуся хлопчиків, повідомила в поліцію про зникнення дітей, заявивши, що їх викрала мати. Біологічний батько хлопчиків, який розлучився з їхньою матір'ю, також подав заяву в поліцію про викрадення дитини. Прокурор Кольмара Жан Річерт заявив у четвер: "Він так само, як і всі інші, нічого не розуміє".

Поліція відновила перебіг подій і виявилося, що французи проїхали майже тисячу кілометрів, щоб кинути дітей у Португалії.

Хлопчиків відвезли в лікарню для обстеження, і там із ними поговорила поліція.

Обидва хлопчики були вкриті брудом і синцями, а один із них пошкодив коліно. Жоден із хлопчиків не мав при собі жодних документів, що засвідчують особу. Токсикологічна експертиза показала, що батьки не накачували хлопчиків наркотиками.

Хлопчики розповіли владі, що мати сказала їм, що вони зіграють у гру, щоб "відігнати диявола". Коли вони залишилися самі, то кілька годин блукали околицями в тій частині Португалії, де в цю пору року температура вдень може сягати +30, ризикуючи отримати тепловий удар.

"Старший із них сказав мені, що він і його брат заблукали в лісі, і що їхні батько і мати пішли... але, коли я побачив, як були упаковані рюкзаки, я зрозумів, що їх кинули", — розповів Артур.

Наразі хлопчики перебувають у прийомній сім'ї, поки вирішується питання про повернення їх до Франції. Тамтешня поліція повідомила, що у вітчима дітей діагностовано психічний розлад. І скоріше за все покинутим дітям знадобиться допомога психолога.

