Ганс и Гретель в реальности: в Португалии арестовали пару, которая бросила своих детей в лесу
Французы завязали своим сыновьям пяти и четырех лет глаза и оставили их в лесу неподалеку от города Компорта. Это приморский регион, который также славится дикой природой.
41-летнюю мать мальчиков и их 55-летнего отчима арестовали в городе Фатима. Им предъявлено обвинение в том, что они бросили детей в сотнях километров от места, где те выросли, пишет Daily Mail.
Малышей нашли местные жители вечером, когда они брели по сельской дороге между городами Алкасер-ду-Сал и Компорта. Родители были арестованы за 200 км от того места, где они оставили мальчиков. До того, как это произошло, их зафиксировала камера на заправке на границе с Испанией: пока мать заправлялась, дети безмятежно играли в машине. Как они рассказали, им завязали глаза, дали сменную одежду, два яблока и две бутылки воды. А потом просто бросили, сказав, что они должны найти закопанный нож, чтобы срезать повязки с глаз. Малыши копались в земле некоторое время, пока не догадались просто снять повязки. И тогда они поняли, что остались одни в лесу.
"Они плакали, были в ужасе и звали папу", — рассказал Артур, местный житель, который их нашел.
Мать француженки, бабушка мальчиков, сообщила в полицию об исчезновении детей, заявив, что их похитила мать. Биологический отец мальчиков, который расстался с их матерью, также подал заявление в полицию о похищении ребенка. Прокурор Кольмара Жан Ричерт заявил в четверг: "Он так же, как и все остальные, ничего не понимает".
Полиция восстановила ход событий и оказалось, что французы проехали почти тысячу километров, чтобы бросить детей в Португалии.
Мальчиков отвезли в больницу для обследования, и там с ними поговорила полиция.
Оба мальчика были покрыты грязью и синяками, а один из них повредил колено. Ни у одного из мальчиков не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Токсикологическая экспертиза показала, что родители не накачивали мальчиков наркотиками.
Мальчики рассказали властям, что мать сказала им, что они сыграют в игру, чтобы "отогнать дьявола". Когда они остались одни, то несколько часов бродили по окрестностям в той части Португалии, где в это время года температура днем может достигать +30, рискуя получить тепловой удар.
"Старший из них сказал мне, что он и его брат заблудились в лесу, и что их отец и мать ушли… но, когда я увидел, как были упакованы рюкзаки, я понял, что они были брошены", - рассказал Артур.
Сейчас мальчики находятся в приемной семье, пока решается вопрос о возвращении их во Франции. Тамошняя полиция сообщила, что у отчима детей диагностировано психическое расстройство. И скорей всего брошенным детям понадобится помощь психолога.
