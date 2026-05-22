Ганс и Гретель в реальности: в Португалии арестовали пару, которая бросила своих детей в лесу

Французы завязали своим сыновьям пяти и четырех лет глаза и оставили их в лесу неподалеку от города Компорта. Это приморский регион, который также славится дикой природой.

41-летнюю мать мальчиков и их 55-летнего отчима арестовали в городе Фатима. Им предъявлено обвинение в том, что они бросили детей в сотнях километров от места, где те выросли, пишет Daily Mail.

Малышей, которые брели по дороге, случайно нашел местный житель

Малышей нашли местные жители вечером, когда они брели по сельской дороге между городами Алкасер-ду-Сал и Компорта. Родители были арестованы за 200 км от того места, где они оставили мальчиков. До того, как это произошло, их зафиксировала камера на заправке на границе с Испанией: пока мать заправлялась, дети безмятежно играли в машине. Как они рассказали, им завязали глаза, дали сменную одежду, два яблока и две бутылки воды. А потом просто бросили, сказав, что они должны найти закопанный нож, чтобы срезать повязки с глаз. Малыши копались в земле некоторое время, пока не догадались просто снять повязки. И тогда они поняли, что остались одни в лесу.

Все, что мать оставила сыновьям, бросив их в лесу Фото: Соцсети

"Они плакали, были в ужасе и звали папу", — рассказал Артур, местный житель, который их нашел.

Мать француженки, бабушка мальчиков, сообщила в полицию об исчезновении детей, заявив, что их похитила мать. Биологический отец мальчиков, который расстался с их матерью, также подал заявление в полицию о похищении ребенка. Прокурор Кольмара Жан Ричерт заявил в четверг: "Он так же, как и все остальные, ничего не понимает".

Полиция восстановила ход событий и оказалось, что французы проехали почти тысячу километров, чтобы бросить детей в Португалии.

Мальчиков отвезли в больницу для обследования, и там с ними поговорила полиция.

Оба мальчика были покрыты грязью и синяками, а один из них повредил колено. Ни у одного из мальчиков не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Токсикологическая экспертиза показала, что родители не накачивали мальчиков наркотиками.

Мальчики рассказали властям, что мать сказала им, что они сыграют в игру, чтобы "отогнать дьявола". Когда они остались одни, то несколько часов бродили по окрестностям в той части Португалии, где в это время года температура днем может достигать +30, рискуя получить тепловой удар.

"Старший из них сказал мне, что он и его брат заблудились в лесу, и что их отец и мать ушли… но, когда я увидел, как были упакованы рюкзаки, я понял, что они были брошены", - рассказал Артур.

Сейчас мальчики находятся в приемной семье, пока решается вопрос о возвращении их во Франции. Тамошняя полиция сообщила, что у отчима детей диагностировано психическое расстройство. И скорей всего брошенным детям понадобится помощь психолога.

