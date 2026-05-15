Помощь на детей в Украине теперь будут платить по-новому: что изменится

Специальный счет "Дія.Картка" можно будет открыть еще до подачи заявления на получение помощи.

Отныне в Украине все детские выплаты будут выплачиваться на один счет "Дія.Картки", а срок использования средств не будет иметь ограничения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

"Выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет "Дія.Картки". Также расширяется перечень доступных категорий для оплаты, а срок использования средств теперь не имеет ограничений", — написала она

На единый счет будут выплачиваться все целевые выплаты от государства, в частности:

компенсация за "Пакет малыша";

пособие по уходу за ребенком до одного года;

"еЯсла";

"Пакет школьника".

Также получатели выплат теперь смогут открыть специальный счет "Дія.Картка" еще до подачи заявления, в частности, в приложении выбранного банка.

"Если человек после этого подает заявление на пособие по уходу за ребенком до 1 года или еЯсла — в ЦНАПе, территориальной общине или органе Пенсионного фонда — Единая информационная система социальной сферы Минсоцполитики автоматически подтянет уже открытый спецсчет "Дія.Картка" за считанные секунды", — сообщила премьер.

Также Юлия Свириденко сообщила, что если получатель не открыл спецсчет "Дія.Карта" заранее, то при подаче заявления Единая система сформирует QR-код. Именно по нему можно будет быстро открыть "Дія.Картку" и завершить подачу заявления, что позволит получить выплату быстрее.

"Те, кто захочет получать средства не на спецсчет "Дія.Картка", а через "Ощадбанк" — их будут создавать после обращения в ЦНАП/тергромаде/органе ПФУ — по уже существующему механизму", — сообщила глава правительства.

Также Свириденко добавила, что открытые с 1 января 2026 года счета остаются действительными, на них и в дальнейшем будут приходить средства.

