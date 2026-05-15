Допомогу на дітей в Україні тепер платитимуть по-новому: що зміниться

Спеціальний рахунок "Дія.Картка" можна буде відкрити ще до подання заяви на отримання допомоги.

Відтепер в Україні усі дитячі виплати будуть виплачуватися на один рахунок "Дія.Картки", а термін використання коштів не буде мати обмеження. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

"Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок "Дія.Картки". Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не має обмежень", — написала вона

На єдиний рахунок будуть виплачуватися усі цільові виплати від держави, зокрема:

компенсація за "Пакунок малюка";

допомога для догляду за дитиною до одного року;

"єЯсла";

"Пакунок школяра".

Також отримувачі виплат тепер зможуть відкрити спеціальний рахунок "Дія.Картка" ще до подання заяви, зокрема, у застосунку обраного банку.

"Якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або єЯсла — у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду — Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок "Дія.Картка" за лічені секунди", — повідомила прем'єр.

Також Юлія Свириденко повідомила, що якщо отримувач не відкрив спецрахунок "Дія.Картка" заздалегідь, то під час подання заяви Єдина система сформує QR-код. Саме за ним можна буде швидко відкрити "Дію.Картку" та завершити подання заяви, що дозволить отримати виплату швидше.

"Ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок "Дія.Картка", а через "Ощадбанк" – їх створюватимуть після звернення в ЦНАП/тергромаді/органі ПФУ – за вже існуючим механізмом", — повідомила очільниця Уряду.

Також Свириденко додала, що відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них й надалі будуть приходити кошти.

