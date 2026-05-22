У США закрили легендарне шоу Стівена Кольбера: Трамп назвав ведучого "мерцем"

"The Late Show" виходило на каналі CBS, поки його не вирішили закрити. Офіційно — через фінанси, неофіційно — через те, що в Білий дім повернувся Дональд Трамп, якому категорично не подобалося шоу, де його іноді висміювали.

Програма "The Late Show", завершилася 21 травня після того, як канал CBS закрив її минулого року. Стівен Кольбер зібрав гостей на останній ефір і влаштував масштабну вечірку, куди не запросили пресу. Дональд Трамп також відреагував на закриття шоу образливим постом у Truth Social, пише Rolling Stone.

Стівена Кольбера звільнили через цензуру, вважають журналісти

"Звільнення Стівена Кольбера з CBS стало "початком кінця" для бездарних, противних, надмірно високооплачуваних, несмішних і вкрай низькорейтингових ведучих вечірніх телешоу. Незабаром за ними підуть й інші, ще менш талановиті. Нехай усі вони покояться з миром!" — написав Трамп.

Трамп відзначив відхід Кольбера образливими постами

Також він написав ще одне повідомлення, приблизно через годину після виходу в ефір останнього шоу Стівена Кольберта на Східному узбережжі.

"З Кольбером на CBS нарешті покінчено. Дивно, що він протримався так довго! Ні таланту, ні рейтингів, ні життя. Він був як мрець. Можна взяти будь-яку людину з вулиці, і вона буде кращою за цього повного придурка. Слава богу, він нарешті пішов!" — повідомив 79-річний президент США про 62-річного ведучого.

Раніше того ж дня прес-секретар Білого дому Девід Інгл заявив: "Стівен Кольбер — жалюгідна руїна без таланту і з жахливими рейтингами, саме тому CBS скасувала його шоу і знімає його з ефіру".

Новина про скасування шоу "The Late Show" на каналі CBS з'явилася в липні 2025 року. Хоча телеканал послався на "фінансове рішення", багато відомих діячів назвали це актом цензури, оскільки цей крок було зроблено в період, коли материнська компанія Paramount домагалася схвалення Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Дональда Трампа на продаж своєї компанії Skydance. Кольбер часто критикує Трампа, а Трамп неодноразово вимагав закрити шоу.

Девід Леттерман, перший ведучий "The Late Show", також став гостем Кольбера. Після роботи ведучим "Late Night" на каналі NBC з 1982 по 1993 рік Леттерман перейшов на CBS і продовжував вести "The Late Show", поки не передав кермо влади Кольберу після відходу на пенсію 2015 року.

Леттерман різко критикував рішення CBS, назвавши телеканал "брехливими негідниками": "Його позбулися, тому що люди, які продавали телеканал Skydance, сказали: "О ні, з цим хлопцем проблем не буде. Ми подбаємо про шоу. Ми просто включимо це в угоду. Коли ж висохне чорнило на чеку?" Я просто заявляю: вони брешуть. Дозвольте мені додати ще дещо, вони брехливі негідники".

