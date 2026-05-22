В США закрыли легендарное шоу Стивена Кольбера: Трамп назвал ведущего "мертвецом"

"The Late Show" выходило на канале CBS, пока его не решили закрыть. Официально – из-за финансов, неофициально – из-за того, что в Белый дом вернулся Дональд Трамп, которому категорически не нравилось шоу, где его иногда высмеивали.

Программа "The Late Show", завершилась 21 мая после того, как канал CBS закрыл ее в прошлом году. Стивен Кольбер собрал гостей на последний эфир и устроил масштабную вечеринку, куда не пригласили прессу. Дональд Трамп также отреагировал за закрытие шоу оскорбительным постом в Truth Social, пишет Rolling Stone.

Стивена Кольбера уволили из-за цензуры, считают журналисты

"Увольнение Стивена Кольбера с CBS стало "началом конца" для бездарных, противных, чрезмерно высокооплачиваемых, несмешных и крайне низкорейтинговых ведущих вечерних телешоу. Вскоре за ними последуют и другие, еще менее талантливые. Пусть все они покоятся с миром!" – написал Трамп.

Трамп отметил уход Кольбера оскорбительными постами Фото: Скриншот

Также он написал еще одно сообщение, примерно через час после выхода в эфир последнего шоу Стивена Кольберта на Восточном побережье.

"С Кольбером на CBS наконец-то покончено. Удивительно, что он продержался так долго! Ни таланта, ни рейтингов, ни жизни. Он был как мертвец. Можно взять любого человека с улицы, и он будет лучше этого полного придурка. Слава богу, он наконец-то ушел!" – сообщил 79-летний президент США про 62-летнего ведущего.

Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Дэвид Ингл заявил: "Стивен Кольбер — жалкая развалина без таланта и с ужасными рейтингами, именно поэтому CBS отменила его шоу и снимает его с эфира".

Новость об отмене шоу "The Late Show" на канале CBS появилась в июле 2025 года. Хотя телеканал сослался на "финансовое решение", многие известные деятели назвали это актом цензуры, поскольку этот шаг был предпринят в период, когда материнская компания Paramount добивалась одобрения Федеральной комиссии по связи (FCC) Дональда Трампа на продажу своей компании Skydance. Кольбер часто критикует Трампа, а Трамп неоднократно требовал закрыть шоу.

Дэвид Леттерман, первый ведущий "The Late Show", также стал гостем Кольбера. После работы ведущим "Late Night" на канале NBC с 1982 по 1993 год Леттерман перешел на CBS и продолжал вести "The Late Show", пока не передал бразды правления Кольберу после ухода на пенсию в 2015 году.

Леттерман резко критиковал решение CBS, назвав телеканал "лживыми подлецами": "От него избавились, потому что люди, продававшие телеканал Skydance, сказали: "О нет, с этим парнем проблем не будет. Мы позаботимся о шоу. Мы просто включим это в сделку. Когда же высохнут чернила на чеке?" Я просто заявляю: они лгут. Позвольте мне добавить еще кое-что, они лживые подлецы".

Напомним, Дональд Трамп часто ругается с журналистами. Он очень возмущен, когда ему задают "неудобные" вопросы и оскорбляет прессу.

