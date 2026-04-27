"Вы позор": Трамп во время интервью по поводу манифеста стрелка возмутился вопросами журналистки

Президент США Дональд Трамп категорически отверг утверждения стрелка, которые тот обнародовал в своем манифесте незадолго до инцидента в отеле Washington Hilton.

Глава Белого дома не знает, был ли именно он целью стрелка. Он также заявил, что не является насильником, возмутившись вопросами журналистки CBS News, которая просто передала Трампу цитату из манифеста 31-летнего Коула Аллена.

Трамп "не испугался" во время стрельбы

Политик признался, что читал манифест нападавшего, и считает, что тот сначала был христианином, а потом выступал против христианства.

"Он был... видимо, довольно больным парнем", — заметил Трамп.

Президент США рассказал, что не испугался во время стрельбы. По словам Трампа, он хорошо осознает, что "мы живем в сумасшедшем мире".

Также глава Белого дома признался, что он несколько задержал работников Секретной службы. Это он сделал из-за любопытства относительно того, что происходит.

"Дело было немного во мне... Я хотел посмотреть, что происходит... Я был окружен отличными специалистами и, вероятно, сам заставил их действовать немного медленнее", — отметил Трамп.

Трамп о манифесте нападавшего: "Я никого не насиловал"

Продолжая разговор, журналистка вспомнила о манифесте, который Коул Аллен написал и отправил семье перед нападением. Корреспондентка процитировала следующую фразу из него о том, что мужчина не желает "позволять педофилу, насильнику и предателю осквернять мои руки своими преступлениями".

"Ну, я ждал, что вы это прочитаете, потому что знал, что вы это прочитаете, потому что вы... вы ужасные люди. Ужасные люди. Да, он это написал. Я... я не насильник. Я никого не насиловал", — заявил Трамп в ответ.

Журналистка спросила, означает ли это, что Трамп имеет в виду себя в манифесте нападающего. На это глава Белого дома возмутился.

"Я не педофил. Простите. Простите. Я не педофил. Вы читали эту чушь от какого-то больного человека? Меня связали со всеми... вещами, которые не имеют ко мне никакого отношения. Меня полностью оправдали. Ваши друзья по ту сторону тайны — это те, кто был связан, скажем, с Эпштейном или другими вещами. Но я сказал себе: "Знаете, я дам это интервью, и они, вероятно..." Я прочитал манифест. Знаете, он больной человек. Но вам должно быть стыдно за то, что вы это читаете, потому что я не такой", — ответил Трамп.

Пока женщина пыталась объяснить, что лишь процитировала слова стрелка, политик продолжил свое возмущение. После этого Трамп намекнул на то, что интервью пора завершать, а озвучивать сами заявления Аллена не нужно было.

"Вам не следовало читать это в программе "60 минут". Вы позор. Но продолжайте продолжать. Давайте закончим интервью", — заявил президент.

Он также предложил прочитать журналистке "все антитрамповские статьи".

