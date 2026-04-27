"Ви ганьба": Трамп під час інтерв'ю з приводу маніфесту стрільця обурився запитаннями журналістки

Президент США Дональд Трамп категорично відкинув твердження стрільця, які той оприлюднив у своєму маніфесті незадовго до інциденту у готелі Washington Hilton.

Глава Білого дому не знає, чи саме він був ціллю стрільця. Він також заявив, що не є ґвалтівником, обурившись запитаннями журналістки CBS News, яка просто передала Трампу цитату із маніфесту 31-річного Коула Аллена.

Трамп "не злякався" під час стрілянини

Політик зізнався, що читав маніфест нападника, і вважає, що той спершу був християнином, а потім виступав проти християнства.

"Він був… мабуть, досить хворим хлопцем", — зауважив Трамп.

Президент США розповів, що не злякався під час стрілянини. За словами Трампа, він добре усвідомлює, що "ми живемо у божевільному світі".

Також глава Білого дому зізнався, що він дещо затримав працівників Секретної служби. Це він зробив через цікавість щодо того, що відбувається.

"Справа була трохи в мені… Я хотів подивитися, що відбувається… Я був оточений відмінними фахівцями і, ймовірно, сам змусив їх діяти трохи повільніше", — зазначив Трамп.

Трамп про маніфест нападника: "Я нікого не ґвалтував"

Продовжуючи розмову, журналістка згадала про маніфест, який Коул Аллен написав та відправив родині перед нападом. Кореспондентка процитувала наступну фразу із нього про те, що чоловік не бажає "дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику паплюжити мої руки своїми злочинам".

"Ну, я чекав, що ви це прочитаєте, бо знав, що ви це прочитаєте, бо ви... ви жахливі люди. Жахливі люди. Так, він це написав. Я... я не ґвалтівник. Я нікого не ґвалтував", — заявив Трамп у відповідь.

Журналістка запитала, чи означає це, що Трамп має на увазі себе у маніфесті нападника. На це глава Білого дому обурився.

"Я не педофіл. Вибачте. Вибачте. Я не педофіл. Ви читали цю нісенітницю від якоїсь хворої людини? Мене пов'язали з усіма... речами, які не мають до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали. Ваші друзі по той бік таємниці — це ті, хто був пов'язаний, скажімо, з Епштейном чи іншими речами. Але я сказав собі: "Знаєте, я дам це інтерв'ю, і вони, ймовірно..." Я прочитав маніфест. Знаєте, він хвора людина. Але вам має бути соромно за те, що ви це читаєте, бо я не такий", — відповів Трамп.

Поки жінка намагалася пояснити, що лише процитувала слова стрільця, політик продовжив своє обурення. Після цього Трамп натякнув на те, що інтерв'ю пора завершувати, а озвучувати самі заяви Аллена не потрібно було.

"Вам не слід було читати це в програмі "60 хвилин". Ви ганьба. Але продовжуйте. Давайте закінчимо інтерв'ю", — заявив президент.

Він також запропонував прочитати журналістці "всі антитрампівські статті".

