Росія "напала" на літак міністра оборони Великої Британії: з'явилися деталі інциденту

Росія заглушила сигнали літака Королівських ВПС , на борту якого перебував міністр оборони, поблизу кордону країни. Унаслідок електронної атаки було уражено літак, на борту якого перебував Джон Гілі, який повертався до Великої Британії після відвідин дислокованих в Естонії військ.

Супутниковий сигнал на урядовому літаку був відключений протягом усього тригодинного польоту. Пілотам доводилося використовувати резервні навігаційні системи для визначення свого місця розташування, оскільки GPS був заблокований, а телефони і ноутбуки не могли підключитися до інтернету, пише Daily Mail.

Унаслідок атаки також не працювали деякі елементи на приладовій панелі в кабіні літака Dassault Falcon 900LX, який також іноді використовує король Чарльз II.

Літак Королівських ВПС атакували росіяни Фото: Соцсети

Росіяни атакували британців 21 травня, коли міністр оборони повертався до Великої Британії разом із політичними та військовими радниками. Перешкоди виникли на початку польоту, але відновити сигнал у повітрі не вдалося, оскільки всі системи літака ВПС Великої Британії необхідно було вимкнути і перезавантажити.

Джерело в оборонному відомстві повідомило: "Це безрозсудне втручання Росії, але Королівські ВПС добре підготовлені до протидії подібній діяльності".

Атака сталася наступного дня після того, як стало відомо, що російські винищувачі Су-35 поставили під загрозу розвідувальний літак Королівських ВПС, пролетівши за 6 метрів від нього над Чорним морем. Під час найзапеклішого на сьогоднішній день зіткнення між військово-повітряними силами двох країн, пілоти Володимира Путіна здійснили нерозважливі прольоти на швидкості понад 800 км/год повз ніс літака RAF Rivet Joint над Чорним морем.

Найменша помилка могла коштувати життя всім учасникам подій з обох сторін.

Російські льотчики-винищувачі в тому, що відомо як "Божевільний маневр Івана", покликаний дезорієнтувати супротивника, включав шість небезпечно близьких прольотів, внаслідок чого система автопілота розвідувального літака Королівських ВПС вимкнулася і запустила аварійні процедури.

Хілі засудив цей інцидент, який став продовженням кремлівської кампанії залякування британських літаків і військових кораблів.

Він сказав: "Цей інцидент — ще один приклад небезпечної і неприйнятної поведінки російських пілотів по відношенню до неозброєного літака, що перебуває в міжнародному повітряному просторі. Ці дії створюють серйозний ризик нещасних випадків і потенційної ескалації конфлікту".

Невідомо, чи був Джон Гілі навмисною метою нападу. Вважається, що Москва 2024 року заглушила сигнал GPS на літаку, на борту якого перебував колишній міністр оборони Грант Шаппс.

Інцидент у Чорному морі стався також на тлі зростаючої стурбованості з приводу активності Росії в територіальних водах Великої Британії.

Минулого місяця Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що підводні човни Кремля були помічені як такі, що виконують місії зі спостереження за життєво важливими підводними кабелями передачі даних Великої Британії.

Нагадаємо, у травні 2026 року польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. У Міноборони Польщі заявили, що російський борт перевіряв системи протиповітряної оборони і виконував політ без увімкнених транспондерів.

Також у квітні французькі винищувачі Rafale чотири рази за тиждень піднімалися на перехоплення російських Су-30СМ.